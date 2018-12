Neve e grecale | codice giallo a Firenze

meteoweb.eu

: ALLERTA METEO GIALLA PER VENTO E NEVE - dalle ore 22 di oggi e fino alle ore 13 di lunedì 17 dicembre il servizio m… - infoComuneRadda : ALLERTA METEO GIALLA PER VENTO E NEVE - dalle ore 22 di oggi e fino alle ore 13 di lunedì 17 dicembre il servizio m… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana disegnale unpere vento per oggi, domenica 16 dicembre 2018. Possibilità di nevicate a quote superiori a 500-600 metri sulle zone appenniniche e localmente a quote più basse, in particolare sull’Alto Mugello. Domani, lunedì, dalle prime ore della notte quotain calo fino a 200-300 metri sulle zone appenniniche e fino a 300-500 metri sui restanti rilievi. Graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della mattinata. Dalla tarda sera di oggi, domenica, intensificazione dei venti diin graduale attenuazione nella mattina di domani.L'articoloMeteo Web.