Napoli | folla e ressa al centro storico | aumentano i controlli

Sicurezza e sovraffollamento - chiuse due note discoteche a Napoli : Gli Agenti dell'Unita'Chiaia hanno verificato le condizioni di Sicurezza dei locali notturni sequestrando penalmente una nota discoteca in via dei Mille dove si trovavano 396 persone a fronte delle ...

Napoli - disperazione e rabbia tra gli sfollati : 'Presidio finché non si trova il colpevole' : Hanno un trolley con le cose che sono riusciti a prendere al volo prime di essere sbattuti fuori dalle loro case e sguardi sperduti. Si aggirano intorno al nastro rosso che delimita la voragine, ...

Napoli - uomo colto da malore nella folla di San Gregorio Armeno : paura e polemiche : Ma com?è possibile che, in occasione di eventi che richiamano, come ogni anno, tante persone nelle strade dei Decumani in occasioni dell?approssimarsi delle festività...

Napoli est brucia : spari tra la folla - due uomini feriti a colpi di pistola : La camorra alza il tiro. Nuovo agguato a San Giovanni a Teduccio dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni. Due uomini sono stati gravemente feriti in un agguato su corso San Giovanni. Sul posto...

Napoli in fila per Alex : folla in piazza per il test

Folla in piazza a Napoli per Alex - il bimbo affetto da una rara malattia genetica che ha urgente bisogno di un trapianto : Napoli ha risposto in massa all’appello della famiglia di Alessandro Maria Montresor, il bimbo di un anno e mezzo affetto da una rara malattia genetica che ha urgente bisogno di un trapianto di midollo. Gli aspiranti donatori si sono radunati in piazza del Plebiscito da poco dopo le 8 di questa mattina, formando una fila che va da Palazzo Reale fino al colonnato della Basilica di San Francesco da Paola. Corsa contro il tempo per salvare ...