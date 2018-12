Dall' ecotassa al reddito di cittadinanza | i fronti di scontro M5s-Lega

Ecotassa sulle auto - il presidente degli industriali torinesi spara a zero : "Beffa dettata Dall'approssimazione del governo" : Gallina: "autogol inutile e dannoso per tutta la filiera italiana dell'automotive con le sue decine di migliaia di lavoratori"

Ecotassa 'Dall 8 al 12 per cento di vendite in meno'" : ... mettendone anche a rischio l'occupazione, richiedono al Ministro dello Sviluppo Economico un supplemento di riflessione per indirizzare la politica nazionale verso la mobilità a basse emissioni ...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : Dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : Duello sulle auto: Ecotassa sì, Ecotassa no. Ancora una volta Lega e M5S si trovano su due fronti diversi e stavolta l'oggetto del contendere è il «bonus malus» inserito...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : Dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : Duello sulle auto: Ecotassa sì, Ecotassa no. Ancora una volta Lega e M5S si trovano su due fronti diversi e stavolta l'oggetto del contendere è il «bonus malus» inserito...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : Dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : La nuova tassa sulle emissioni inquinanti delle auto riguarderà, così come delineata dall'emendamento alla manovra, non solo auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie, a...