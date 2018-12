Attacco Strasburgo | lunedì l' autopsia sul corpo del reporter ucciso

E' morto Antonio Megalizzi - il giovane reporter colpito nell' Attacco a Strasburgo : Antonio Megalizzi è morto . Il giovane giornalista ferito nell'attacco terroristico di Strasburgo . Il reporter , 29 anni di Trento, era stato colpito alla testa.Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Rimasto per tre giorni in coma, è la quarta vittima della furia del 29enne Cherif Chekatt, ucciso giovedì sera in un blitz delle forze speciali francesi dopo una lunga e ...

Attacco Strasburgo - Salvini : "Arresto per chi esulta online" : Casa mia e il mondo - aggiunge -sono aperti alle persone per bene. Chi porta violenza e distruzione non merita nessun tipo di compassione". "C'è una situazione di massima attenzione da nord a sud per ...