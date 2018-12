Salvini | Giorgetti? Ci vogliono far litigare da sei mesi

Di Maio risponde a Giorgetti : 'Contratto firmato con Salvini - a me l'Italia piace tutta' : Che quello tra Lega e Movimento Cinque Stelle potesse essere un rapporto non facile era un dato scontato. Dopo un'iniziale luna di miele, non a caso non sono mancati gli screzi e le diversità vedute. Più di un'opinionista politico o esponente dell'opposizione dubita che l'attuale esecutivo possa restare in piedi per tutta la legislatura, ma per il momento c'è la sensazione che a far reggere il progetto gialloverde ci sia non solo il contratto, ...

Reddito di Cittadinanza - Di Maio a Giorgetti : “Il contratto l’ho firmato con Salvini. A me l’Italia piace tutta” : “Io il contratto l’ho firmato con Salvini e nel contratto c’è il Reddito di Cittadinanza, ci sono le pensioni minime più alte, gli aiuti ai lavoratori, abbiamo limitato i contratti precari: noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perchè se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l’economia”. Così Luigi Di Maio a chi gli chiede di commentare le ...

Sì alla Tav - Salvini e Giorgetti invitano "per un caffè" il fronte delle imprese : appuntamento domenica al Viminale : L'invito del vicepremier e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, entrambi della Lega, alle 12 associazioni produttive che lunedì, con tremila delegati che rappresentavano "il 65% del Pil italiano", hanno manifestato a Torino a favore dell'opera

Giorgia Meloni - rabbia su Matteo Salvini per il vertice saltato : lui manda Giorgetti - lei... 'Ma come? Io...' : Il 'bidone' di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni scuote il centrodestra. Il leader della Lega ha disertato all'ultimo momento il pranzo con gli , ex?, alleati organizzato a Milano ...

Myrta regala a Salvini la foto di Renzi : 'Da parte di Giorgetti' : L'intervista al Ministro dell'Interno Matteo Salvini si apre con uno scambio di doni. Salvini: "Farò tesoro della foto di Renzi come monito per non montarmi la testa" 29 novembre 2018 Diventa fan di ...

Giancarlo Giorgetti - l'accusa pesantissima del M5s : c'è il vice di Matteo Salvini dietro il complotto in aula : Un'altra manina a far danni nel Movimento 5 Stelle . L'ossessione di Luigi Di Maio per i complotti stavolta ha basi più solide , l'imboscata dei 36 leghisti sul peculato , che ha mandato sotto la ...

Liti con Salvini? "Ci ridiamo su" Su Affari il Giorgetti-pensiero : "Ma va. Ci ridiamo pure su". Chi ha parlato in queste ore con Giancarlo Giorgetti riporta questo suo commento divertito alle numerose indiscrezioni riportate dai quotidiani su tensioni tra il sottosegretario Segui su Affaritaliani.it

Giancarlo Giorgetti demolisce l'M5s : 'Non è roba nostra - ma...'. Perché Salvini sta ancora al governo con loro : ... intervistato da Simona Arrigoni, ha intrattenuto il numeroso pubblico di Arona, Novara, durante gli 'Stati generali dell' economia' della Lega, organizzati dal sindaco e parlamentare leghista, ...

[L'analisi] Giorgetti contro Salvini - le due facce della Lega e la trappola che è pronta a scattare : Oppure, quando Sergio Mattarella propose proprio il nome di Giorgetti al posto di Paolo Savona come ministro dell'Economia, ma proprio Salvini tenne duro su Savona anzichè optare per il più leghista ...