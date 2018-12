Draghi a studenti ' contro regimi illiberali rilanciare il progetto europeo

Draghi agli studenti : 'Orgoglioso di essere italiano. Euro fondamentale per la stabilità' : E sottolinea: 'La moneta unica ha permesso a diversi Paesi di recuperare sovranità monetaria rispetto allo SME: allora le decisioni di politica monetaria erano prese in Germania, oggi sono condivise ...

Draghi agli studenti : "Uscire dall'euro non garantisce maggiore sovranità" : MILANO - L'orgoglio e le certezze di un banchiere centrale europeo e italiano: Mario Draghi è sceso da Francoforte a Pisa, alla Scuola superiore Sant'Anna, per ricevere in PhD honoris causa in ...