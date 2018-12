Boldrini aggredita in aereo con le parole di Salvini | ' Prima gli italiani'

Laura Boldrini - aggredita verbalmente all’aeroporto Fiumicino. “Le hanno urlato : ‘Vergogna - prima gli italiani!'” : “prima gli italiani, vergogna, prima gli italiani”. Con queste parole un uomo sulla sessantina ha aggredito Laura Boldrini mentre faceva il check-in a Fiumicino pronta per imbarcarsi su un volo per Milano. L’ex presidente della Camera era diretta a Lodi per partecipare dove all’evento “La festa di Natale”, organizzato dalle associazioni del circolo Cerri e dal Coordinamento Uguali Doveri. A raccontarlo è ...