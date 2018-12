Attacco cardiaco di fronte alla Venere di Botticelli | “Non è la prima volta | forse è la

Salute : il freddo intenso aumenta il rischio di Attacco cardiaco : Gli esperti riuniti in occasione del 79° Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia chiedono ai pazienti più fragili di fare attenzione alla colonnina di mercurio, in quanto ogni volta che la temperatura scende sotto lo zero aumenta il rischio cardiaco, se cuore e vasi sanguigni non sono in perfetta forma. L’associazione tra fatica e basse temperature può essere un vero nemico per il cuore e aumentare fino al 34% il pericolo ...