Torino-Juventus | il suggerimento a Mazzarri del doppio ex Bruno

Torino-Juventus - Glik : “Ne ho persi 9 - ma loro non avranno mai…” : TORINO JUVENTUS Glik- Glik, ex capitano del Torino, intervistato ai microfoni di “ToroNews.net”, ha colto l’occasione per presentare la super sfida del derby della Mole, pungendo in maniera netta e decisa i bianconeri. Tante vittorie per la Juventus, ma focus sull’attaccamento e al sentimento totale per la maglia granata, aspetto decisamente superiore sulla sponda Torino […] L'articolo Torino-Juventus, Glik: ...

Torino-Juventus - in arrivo la vittoria numero 15 dei bianconeri. Roma-Genoa - ultima chiamata per Di Francesco : l’esonero è a 3 - 50 su Sisal Matchpoint : Il Derby della Mole Torino-Juventus è il match di punta della sedicesima giornata. I bianconeri arrivano dalla clamorosa sconfitta di Champions con lo Young Boys, ma in campionato conservano un’imbattibilità fatta di 14 vittorie e 1 pareggio. I granata sognano lo sgambetto alla rivale di sempre e sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, ma non vincono un derby dal 2015. Difficile che la squadra di Allegri perda due gare di fila, ...

Torino-Juventus - Pasquale Bruno : 'Come marcherei Cristiano Ronaldo nel derby? Intimidazioni e gomiti alti' : Parli del derby della Mole tra Torino e Juventus e parli di Pasquale Bruno . Il difensore centrale originario di Lecce, noto per il suo modo di marcare vecchio stampo, ha vestito la maglia bianconera ...

Torino - problemi per Iago Falquè : potrebbe saltare la Juventus : Torino, Iago Falquè potrebbe saltare il derby contro la Juventus, un problema muscolare fa scattare l’allarme in casa granata Torino, problemi fisici per Iago Falquè in vista del derby di domani sera contro la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni pervenute da casa granata, l’attaccante spagnolo sarebbe alle prese con un affaticamento muscolare che potrebbe tenerlo lontano dal campo per qualche giorno, facendogli dunque ...

Torino-Juventus - conferenza stampa Allegri : Diretta dalle ore 15 : 30 : conferenza stampa Allegri- Tempo di vigilia in casa bianconera in vista della super sfida di domani sera contro il Torino. Il derby è sempre una partita separata dal resto del campionato. Un match dove si annullano valori qualitativi e tecnici e dove le classifiche restano fini a se stesse. Lo sa bene Massimiliano Allegri, il […] L'articolo Torino-Juventus, conferenza stampa Allegri: Diretta dalle ore 15:30 proviene da Serie A News Calcio ...

Torino-Juventus - la risposta dei tifosi granata infiamma il derby : Torino-Juventus, si avvicina il derby valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, una partita importante dal punto di vista della classifica ma anche sentitissima tra le tifoserie. Nelle ultime ore erano apparsi una serie di cartelli, appesi dai tifosi della Juventus, in cui era illustrata la mano di un sostenitore bianconero intento a gettare in un tombino un topo vestito con la maglietta numero 12 del Toro con la seguente ...

Torino-Juventus - rafforzato il dispositivo di ordine pubblico : Secondo quanto disposto dal questore Francesco Messina, per Torino-Juventus – in programma sabato alle 20:30 – sarà rafforzato il dispositivo di ordine pubblico. Gli agenti di polizia, infatti, presidieranno sin dal mattino lo stadio e il centro città. Alle 17, gli ultrà bianconeri si riuniranno in piazzale Caio Mario per raggiungere lo stadio in corteo. Intanto, sono stati identificati e sanzionati i supporter juventini che ...

Torino-Juventus - il Derby della Mole : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : La sedicesima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà sabato 15 dicembre. Si inizierà con due anticipi al sabato, e così alle ore 20.30 ci sarà l’attesissimo Derby della Mole, con il Torino che sulla carta giocherà in casa contro la Juventus. I bianconeri proveranno nuovamente ad allungare sul Napoli. La stracittadina del capoluogo piemontese potrebbe anche essere decisiva per le sorti del campionato, con la Vecchia Signora che fino a ...

Pronostici Serie A 16ª giornata : Torino-Juventus match clou - bianconeri favoriti : La Serie A riparte con il prossimo turno, la sedicesima giornata, che come al solito mette in palio dei punti importanti per la classifica. Pronostici mai banali in un torneo dove davvero può succedere di tutto. Si riparte con la Juventus saldamente al comando della graduatoria e con il solo Napoli che sembra poter impensierire gli uomini di Allegri. Dietro c'è bagarre in zona Champions League, con l'Inter che deve cercare di tenersi dietro ...

Torino-Juventus Chiellini : “Il Toro una squadra che mi sta simpatica” : TORINO JUVENTUS Chiellini – “Il Torino è cresciuto tanto, ha fisicità e sono bravi nelle ripartenze: con Mazzarri hanno fatto un upgrade importante, possono mirare all’Europa e quindi possono metterci in difficoltà. E’ una squadra che mi sta simpatica, a parte quei 180 minuti in cui siamo rivali”. Parla così dei cugini granata ai microfoni di Dazn il […] L'articolo Torino-Juventus Chiellini: “Il Toro una ...

Verso il derby Torino-Juventus diretta streaming : da Maspero a De Silvestri - il rigore di Salas : Maspero-Salas in Torino-Juventus Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND Sabato sera la capolista Juve in casa del Toro. Da ieri a oggi ...

