Divieto di circolazione per auto con targhe straniere | Toninelli esulta | “Fioccano le

: Consigli di viaggio per le festività dell'#8dicembre Per garantire la massima fluidità del traffico intensificati… - poliziadistato : Consigli di viaggio per le festività dell'#8dicembre Per garantire la massima fluidità del traffico intensificati… - PLRomaCapitale : Stadio Olimpico, fino a cessate esigenze istituzione del senso unico di circolazione in V. Robilant da Lgo Marescia… - S_A_T_M : RT @GPS_SPINATO: Tria: ‘Per evitare procedura #Ue servirebbe una #manovra da suicidio’. Oppure si esporta anche in Europa la tecnica dell'… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Da qualche settimana è entrato in vigore una norma, contenuta nel Dl Sicurezza, che vieta a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di girare con veicoli a targa estera. Il ministroper i primi risultati prodotti dalappena introdotto: "Con noi questi furbetti hanno finito di fare i loro comodi: la norma che abbiamo scritto è entrata da poco in vigore ma già sta facendo la differenza. Dalle notizie che mi arrivano, molte sono le persone che si stanno mettendo in regola e diverse quelle sanzionate".