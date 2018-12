Conte | con la Ue siamo ai dettagli ' Su riforme nessun arretramento'

Manovra - Conte : 'L'Italia non è venuta a Bruxelles con il cappello in mano' : In conferenza c'era anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria , che in serata farà rientro a Roma: 'Restano i tecnici, resta il mio staff, con cui resto sempre in contatto', ha spiegato lo stesso ...

Consiglio Ue - Conte : “Il deficit sarà il 2 - 04% - non abbiamo margini di manovra” : "Il saldo è quello, non abbiamo altri margini. Noi vorremmo che l'intera Ue si facesse carico dei due progetti riformatori su dissesto e giustizia civile e penale, dal nostro punto di vista ci sono margini di manovra", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine del Consiglio Europeo. Il saldo, dunque, per l'esecutivo italiano, non può essere inferiore al 2,04% proposto.Continua a leggere

Conte : su reddito e pensioni nessun arretramento - l'Italia non ha il cappello in mano : « È una manovra da 30-33 miliardi che mette risorse fresche nell'economia» dice Di Maio intervistato su Canale 5, spiegando che il governo «è pronto» per fare il decreto su quota 100, sull'aumento ...

Paragonano Conte ad Andreotti - fossi in lui non lo apprezzerei : Ascoltando la rassegna stampa di "Radio radicale" ho scoperto l'affiorare in alcuni commentatori di una singolare tendenza: affiancare in termini tutto sommato positivi la figura di Andreotti al premier Conte (ultima versione in missione europea) e persino al sempre ilare vice premier Di Maio. Non so quanto la cosa possa piacere agli interessati, fino a prova contraria esponenti di punta del cosiddetto governo del rinnovamento. Registro in ogni ...

Conte : nessun ripensamento. Per Bankitalia pil +1% : Il ministro dell'economia Tria sta rientrando da Bruxelles dove rimangono i tecnici. "Non è stato affatto difficile convincere Salvini e Di Maio perché sin dall'inizio abbiamo seguito un percorso ...

Manovra - Conte : “Italia non ha cappello in mano. Il 2 - 4 non era un totem. Forse il maxiemendamento salta la commissione” : Trattativa con l’Europa e, sul fronte interno, misure rese note alla spicciolata. Prosegue in due direzioni il percorso di avvicinamento della legge di Bilancio al voto in Aula, previsto per martedì. Nel frattempo la commissione Bilancio del Senato continua a rinviare l’inizio dei lavori in attesa che si chiuda la trattativa a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e la Commissione Ue che ha come obiettivo quello di scongiurare ...

