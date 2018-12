Auto | a novembre in Ue calano | ancora | le vendite Di Maio | No tasse | solo

Auto : a novembre calo vendite in Europa : ANSA, - ROMA, 14 DIC - A novembre nell'Unione Europea e nei tre paesi dell'Efta , Svizzera, Islanda e Norvegia, sono state immatricolate 1.158.300 Auto con un calo dell'8,1% rispetto allo stesso mese ...

Auto : a novembre vendite Europa -8 - 1% : ANSA, - TORINO, 14 DIC - A novembre nell'Unione Europea e nei tre paesi dell'Efta, Svizzera, Islanda e Norvegia, sono state immatricolate 1.158.300 Auto con un calo dell'8,1% rispetto allo stesso mese ...

Auto - ancora in calo il mercato : a novembre -8 per cento : In secondo luogo il quadro economico della zona euro è in rallentamento in coerenza con la dinamica dell'economia mondiale su cui pesano l'incertezza delle politiche commerciali e l'andamento dei ...

Auto - immatricolazioni in calo a novembre : giù dell'8% : Per il terzo mese consecutivo il mercato dell'Auto in Europa registra una frenata. Secondo quanto rilevato dall' Acea , l'associazione che raggruppa i costruttori di Auto europei, le immatricolazioni ...

Europa : immatricolazioni Auto calano dell'8 - 1% a novembre : Ancora un mese in calo, il terzo consecutivo, per il mercato dell'auto in Europa. Stando ai dati diffusi stamattina dall'Acea, l'associazione che raggruppa i costruttori di auto europei, a novembre le ...

Auto - frenata delle immatricolazioni a novembre e da inizio anno la crescita è solo dello 0 - 6% : ... a frenare le immatricolazioni è stato il nuovo sistema di omologazione WLTP entrato in vigore a settembre, il rallentamento degli indici economici in area Euro e la dinamica dell'economia mondiale «...

Auto Ue - ancora calo vendite a novembre : 8.25 A novembre, vendite Auto in calo per il terzo mese consecutivo nei Paesi Ue + Efta. Le immatricolazioni sono state infatti 1.158.300 e hanno fatto registrare una contrazione dell'8,1% rispetto a novembre 2017. Lo comunica l'Associazione dei costruttori europei (Acea).Nei primi 11 mesi 2018 le immatricolazioni sono state 1.049.261 in aumento modesto dello 0,6%. Fca ha immatricolato 63.694 vetture, il 9,9% in meno dello stesso mese del 2017 ...

Immatricolazioni Auto a novembre : calo del 6 - 3% ma Lancia è prima tra le utilitarie : Il mercato italiano dell'auto a novembre si è contratto di oltre il -6%, sempre a causa della nuova normativa wltp che impedisce la vendita di modelli non in regola sul fronte emissioni. Numerose sono le case automobilistiche con il segno negativo rispetto a un anno fa. Ci sono però anche quelle in forte crescita, un progresso significativo perché raggiunto proprio in un momento difficile del mercato. Abbiamo così individuato cinque case ...

Mercato Auto - in Italia vendite in calo a novembre del 6 - 3%. Scende anche l'usato : -3 - 6% : TORINO - A novembre sono state immatricolate in Italia 146.991 vetture con una calo del 6,31% sullo stesso mese del 2017. Negli undici mesi sono state vendute 1.785.722 auto, il 3,46% in meno dello...

Mercato Auto - a novembre vendite in calo del 6 - 3 . Crolla il diesel -26 - bene FCA" : Il calo di fiducia dei consumatori riflette, non solo componenti psicologiche, ma anche il reale andamento dell'economia con il prodotto interno lordo che nel terzo trimestre di quest'anno dopo ...

Male il mercato dell'Auto : -6 - 31% le vendite a novembre : Segnali negativi per l'economia giungono dai dati sulle vendite di auto: a novembre la Motorizzazione ha effettuato 146.991 immatricolazioni, con un calo del 6,31% rispetto a novembre 2017, durante il quale ne furono ...

Mercato Auto - a novembre vendite in calo del 6 - 3 . Crolla il diesel -26 " : Il calo di fiducia dei consumatori riflette, non solo componenti psicologiche, ma anche il reale andamento dell'economia con il prodotto interno lordo che nel terzo trimestre di quest'anno dopo ...

Auto - vendite in Italia ancora in discesa a novembre : ... fa notare il Centro Studi Promotor, al calo dell'indice di fiducia dei consumatori, sceso a novembre a quota 114,8 da 116,6 registrato a ottobre, e al rallentamento dell'economia, con il prodotto ...

Auto - a novembre vendite ancora con la retromarcia : - 6 - 31% : novembre ancora a segno per le vendite di Auto: sono state immatricolate 146.991 Autovetture, con una variazione di -6,31% rispetto a novembre 2017, durante il quale ne furono immatricolate 156.886, ...