Asia Argento alla mostra della star dei tatuaggi | in slip e reggiseno dentro una teca

Dario Argento/ Il messaggio a sorpresa di Asia : e su Fabrizio Corona - 'Ho parlato con lui ma...' - Vieni da me - : Dario Argento a Vieni da Me, dalla sua carriera alla difesa della figlia Asia: 'Pronto ad appoggiarla sempre'. Si parlerà anche di lei oggi?

Caterina Balivo - Dario Argento : rivelazioni su sua figlia Asia : Ospite di Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo, Dario Argento è tornato a parlare della storia d’amore fra sua figlia Asia e Fabrizio Corona. Come è ormai noto l’ex re dei paparazzi e la regista hanno vissuto una breve love story, molto discussa, terminata bruscamente qualche settimana fa. Asia e Corona si erano conosciuti durante un incontro di lavoro ed era immediatamente scoppiata la passione. Poi erano arrivate ...

Vieni da me - Dario Argento teme per la figlia Asia : 'Un anno pesante per me e per lei - ha sbagliato tanto' : Dario Argento a Vieni da me si è confidato in un'intervista a cuore aperto da Caterina Balivo , parlando dello stalking subito e del rapporto con la figlia Asia. Hai mai avuto paura? 'Ho avuto paura ...

Dario Argento rivela : “Ho paura degli stalker - temevo di essere ucciso. È stato un anno pesante per me e Asia” : “Ho avuto paura degli stalker. Mi hanno stalkerizzato in vari momenti della mia vita, in America e in Italia. Alcuni li ho denunciati. Avevo paura di essere ucciso. È brutto vivere con questa pura perché non vuoi più uscire, aspetti il momento che questa persona si stufi. Poi quando si stufano spariscono. A volte avrei preferito non essere Dario Argento e provocare queste emozioni così forti nella gente, che finiva per perdere la testa”. Ospite ...

Dario Argento : "Asia e Fabrizio Corona? Si sono lasciati subito - è durata niente" : Dario Argento, ospite di Vieni da me di Caterina Balivo su Rai1, ha confessato che, nel corso della sua vita, ha avuto, spesso, paura degli stalker: "“Mi hanno stalkerizzato in vari momenti della mia vita, in America e in Italia. Alcuni li ho denunciati. Avevo paura di essere ucciso. È brutto vivere con questa pura perché non vuoi più uscire, aspetti il momento che questa persona si stufi. Poi quando si stufano spariscono. A volte avrei ...

Dario Argento : ‘Avevo paura di essere ucciso dagli stalker. Asia? Ha sbagliato tanto’ : “Ho avuto paura degli stalker. Mi hanno stalkerizzato in vari momenti della mia vita, in America e in Italia. Alcuni li ho denunciati. Avevo paura di essere ucciso“. Dario Argento, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, racconta l’incubo vissuto in prima persona: “È brutto vivere con questa pura perché non vuoi più uscire, aspetti il momento che questa persona si stufi. Poi quando si stufano spariscono. A volte avrei ...

Dario Argento - Vieni da Me/ Dal remake di Suspiria alla difesa della figlia Asia : 'Pronto a sostenerla sempre' : Dario Argento a Vieni da Me, dalla sua carriera alla difesa della figlia Asia: 'Pronto ad appoggiarla sempre'. Si parlerà anche di lei oggi?

Se Asia Argento diventa persino un'opera d'arte : Asia Argento un'opera d'arte? C'è chi pensa di sì. Al punto da mettere l'attrice in mostra al Complesso Vittoriano (guarda le foto).L'idea è venuta a Marco Manzo, tatuatore, scultore e incisore che con la sua mostra vuol far diventare il tatuaggio "linguaggio dell"arte contemporanea del XXI secolo". Così per qualche ora, accanto a un centinaio di statue in marmo, bronzo e alluminio che riproducono i disegni (in genere incisi su pelle) di Manzo, ...

«X Factor» : da J-Ax ad Asia Argento - ecco il toto-giudice per l’anno prossimo : X Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiNeanche il tempo di ripulire il palco dai coriandoli lanciati per festeggiare la vittoria di Anastasio che già si pensa all’anno prossimo. La ...

X Factor svolta : nel totogiudici Tatangelo - J-Ax e Asia Argento : Non c'è pace per 'X Factor'. Neanche il tempo di festeggiare il successo e la fine di un'edizione, che bisogna mettersi al lavoro per la prossima. Già, perchè, archiviata la questione vincitori e ...

Amanda Lear : "La crisi? L'italiano guarda Barbara d'Urso e la festa è finita. Asia Argento trasgressiva? No - Macron lo è!" : "Sono d'accordo con la protesta dei gilet gialli". Sempre irriverente Amanda Lear che in un'intervista a La Stampa parla dei suoi nuovi progetti, della sua carriera e del suo nuovo libro Délires che tiene a precisare non è un'autobiografia."Per carità. che presuntuosa la gente dello spettacolo che scrive della sua vita: mica siamo Madre Teresa o Angela Merkel. Certo, ho voluto racontare come una persona come me, che di suo ...

Cristiana Capotondi : le parole sul fidanzato Andrea Pezzi e giudizio su Asia Argento : L’attrice lanciata da Notte prima degli esami si racconta tra amore e lavoro È una delle attrici più talentuose ed amate della sua generazione, Cristiana Capotondi è pronta a tornare sul grande schermo. L’attrice romana sarà infatti la protagonista di Attenti al gorilla, la commedia che debutterà al cinema il prossimo 10 gennaio e che […] L'articolo Cristiana Capotondi: le parole sul fidanzato Andrea Pezzi e giudizio su Asia ...

X FACTOR 2019 - CHI SARANNO I NUOVI GIUDICI? / Tra i possibili nomi rispuntano Asia Argento e Simona Ventura : Grandi novità sul bancone dei giudici di X FACTOR: chi sostiutirà Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi? Il toto-nomi è già cominciato.

Asia Argento a X Factor 2019? Tre addii e il toto-giudici per la nuova edizione : Asia Argento a X Factor 2019 potrebbe tornare nelle vesti di giudice. Già ingaggiata per l'edizione attualmente in corso, Asia Argento è stata sostituita da Lodo Guenzi in corso d'opera, subito dopo le puntate registrare. Ai Live Show è stato Lodo de Lo Stato Sociale a guidare il team dei Gruppi selezionato dalla sua collega, cacciata dal programma in seguito al caso Bennett. L'intenzione di X Factor Italia era quella di non distogliere ...