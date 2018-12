Anthem | nuove sequenze di gameplay | trailer per la Legion of Dawn Edition e informazioni

eurogamer

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Come probabilmente saprete, BioWare ha trasmesso un nuovo livestream dedicato all'attesissimoe, in questa occasione, sono state svelate interessanti novità e mostrato un nuovoInnanzitutto, come segnala Twinfinite, per quanto riguarda lesu alcuni aspetti del gioco, il team di sviluppo si è concentrato sull'equipaggiamento e il loot: da quanto emerso, non saranno disponibili scambi tra i giocatori, ai quali, invece, sarà proposto un sistema di drop casuale dai nemici. Ogni oggetto avrà un suo livello di potenza e, sommando il valore di ogni item, i giocatori otterranno un "Gears Score" necessario per intraprendere alcune specifiche missioni. Ogni parte del vostro equipaggiamento offrirà alcuni bonus.Qui sotto potete ammirarein azione durante il livestream:Read more…