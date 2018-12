Acqua bollente e bastone di ferro in carcere il marito violento

Uccidono la figlia di 4 anni con l’ Acqua bollente perché si è fatta la pipì addosso : Candice Diaz e il fidanzato Brad Fields sono stati condannati per l'omicidio della figlia di 4 anni , morta il giorno di capodanno dopo essere stata ustionata con acqua bollente .Continua a leggere

Usa - fa la pipì addosso : uccisa di botte e con Acqua bollente - mamma patteggia la pena : Quella che si sta per raccontare è l'ennesima vicenda in cui a perdere la vita è una povera piccola vittima innocente e riguardante il fenomeno di cui si sente sempre più parlare, ovvero quello della violenza fisica su minori. Il drammatico episodio si è verificato negli Stati Uniti d'America, in Michigan, dove una bimba di appena quattro anni, la piccola Gabrielle, è stata brutalmente uccisa di botte ed è stata bruciata attraverso l'acqua ...