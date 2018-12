' A X Factor canta Nanni Moretti' | web scatenato su Tommaso Paradiso

Anastasio : età - altezza - peso - fidanzata del cantante di X-Factor : Si è fato notare da subito con la canzone dedicata a Maurizio Sarri. Il rap di Anastasio era diventato virale sul web e gli aveva permesso anche di conoscere il protagonista della sua canzone, un attestato di stima da un tifoso verso colui che guidava la squadra del suo cuore. Sarri aveva apprezzato così tanto quell’omaggio da regalargli anche una sigaretta autografata. Marco Anastasio è uno dei finalisti di X-Factor. 21 anni da Meta di ...

LODO GUENZI - GRUPPI/ Vittoria e riscatto per il cantante de Lo Stato Sociale? - X Factor 2018 - : LODO GUENZI in finale di X Factor 2018 con i Bowland della categoria GRUPPI: il positivo percorso e le possibilità di Vittoria.

MARCO MENGONI/ Video - canta "Hola - I say - " con Tom Walker - X Factor 2018 - : MARCO MENGONI ospite della finale di X Factor 2018 dove presenterà il nuovo album di inediti 'Atlantico' già in vetta alla hit parade

Carlotta Ferlito fa una sorpresa a Martina Attili : l’incontro tra la ginnasta e la cantante di X Factor [VIDEO] : Martina Attili, eliminata dall’ultima puntata di X Factor, ha incontrato uno dei suoi idoli sportivi: la cantante a tu per tu con Carlotta Ferlito Carlotta Ferlito si è recata ad una delle prime esibizioni di Martina Attili, dopo l’eliminazione della cantante da X Factor. La ginnasta ha stupito la giovane artista presenziando all’evento. Uno degli idoli sportivi di Martina infatti è proprio la Ferlito, che prima ha ...

X Factor - Anastasio stravolge Franco Battiato e incanta giudici e pubblico. E Manuel Agnelli annuncia l’addio : Nella puntata che ha visto il doppio addio al programma da parte di Martina Attili e Leo Gassman, Anastasio ha incantato nuovamente giudici e pubblico portando sul palco La porta dello spavento supremo di Franco Battiato. A fine puntata c’è stato anche l’annuncio di Manuel Agnelli: “Il mio percorso finisce qui”. Giovedì prossimo, dunque, sarà la sua ultima puntata da giudice di X Factor (in onda ogni giovedì alle 21.15 ...

Anastasio canta La Porta Dello Spavento Supremo e si aggiudica la finale di X Factor 12 (video) : Anastasio canta La Porta Dello Spavento Supremo di Franco Battiato e Clint Eastwood dei Gorillaz e si aggiudica la finale di X Factor 12. L’ennesima dimostrazione del suo talento per quanto riguarda la scrittura, apprezzata da tutti i giudici fin dai provini. Durante le due manche della serata, la prima con brani scelti dai ragazzi e la seconda con quelli assegnati dai giudici, i sei concorrenti si sono esibiti con le scenografie del ...

Aurora Ramazzotti : X Factor? “Mi presentai come cantante ma venni scoperta” : Mai dire talk, Aurora Ramazzotti confessa: X Factor? Prima che le proponessero il day time voleva partecipare come concorrente Aurora Ramazzotti sta ormai ampiamente dimostrando di essere pronta a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da sola. Quest’anno, per esempio, è stata scelta per far parte degli ospiti fissi a Mai dire talk, in […] L'articolo Aurora Ramazzotti: X Factor? “Mi presentai come cantante ma venni ...

Martina Attili/ Il papà della cantante : "Per il pattinaggio abbiamo rischiato di perderla" - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : Martina Attili, dopo una prestazione sottotono nel sesto live si prepara a dare il meglio di sé a X Factor 2018, dove è in ballo una nuova assegnazione.

X Factor 2018 BowLand in Semifinale cantano Woodkid e Gianna Nannini VIDEO : La Semifinale di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6 dicembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i BowLand della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. X Factor 2018 BowLand in Semifinale cantano Woodkid e Gianna Nannini VIDEO Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky Uno. I ...

X Factor 2018 Luna Melis in Semifinale canta Caparezza e Macklemore VIDEO : La Semifinale di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6 dicembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Luna Melis della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. X Factor 2018 Luna Melis in Semifinale canta Caparezza e Macklemore Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky Uno. I ...

X Factor 2018 Martina Attili in Semifinale canta Miley Cyrus e Emeli Sandé VIDEO : La Semifinale di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6 dicembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Martina Attili della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. X Factor 2018 Martina Attili in Semifinale canta Miley Cyrus e Emeli Sandé Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky ...

X Factor 2018 Leo Gassmann in Semifinale canta Noel Gallagher e Lucio Dalla VIDEO : La Semifinale di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6 dicembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Leo Gassmann della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. X Factor 2018 Leo Gassmann in Semifinale canta Noel Gallagher e Lucio Dalla Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky ...

X Factor 2018 Anastasio in Semifinale canta Battiato e i Gorillaz VIDEO : La Semifinale di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6 dicembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO Semifinale X Factor 2018 Anastasio canta Battiato e i Gorillaz Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky ...

Martina Attili X Factor - il papà della cantante rivela : “Abbiamo rischiato di perderla” : X Factor, Martina Attili è stata vittima di bullismo: il racconto di papà Daniele Martina Attili a X Factor 2018 è tra le concorrenti più amate e promettenti. È giunta alla semifinale dei Live senza molti ostacoli, sempre supportata dal pubblico. Oggi scopriamo alcune curiosità sulla vita privata grazie a delle rivelazioni di suo papà […] L'articolo Martina Attili X Factor, il papà della cantante rivela: “Abbiamo rischiato di ...