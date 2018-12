Paura per Iva Zanicchi | operata d’urgenza per un’infezione all’occhio

Luigi Di Maio - Paura nella notte sotto casa sua a Pomigliano : operai minacciano di darsi fuoco : Con tutta la pubblicità che ha avuto nei giorni delle polemiche sul padre Antonio, la casa del vicepremer Luigi Di Maio a Pomigliano è diventata ancor più che prima un facile bersaglio: nella notte, ...

SWG / GLI ITALIANI CREDONO NELLA SCIENZA PER UN FUTURO MIGLIORE. RESTA LA Paura per IL NUCLEARE : E sempre questa percentuale di ITALIANI ritiene che "la SCIENZA è la risorsa più efficace che disponiamo per affrontare le sfide della società globale". E per l'84% "la SCIENZA ha contribuito a ...

Golf - Mel Reid fa coming out : 'Ho protetto la mia sessualità per Paura di perdere gli sponsor' : C'è una sola versione di te al mondo, c'è una sola vita da vivere: bisogna essere orgogliosi di come si è". La 31enne, la cui ultima vittoria risale al 2017 in Australia al Victorian Open, ha ...

Olympiacos-Milan - Paura per i tifosi rossoneri ad Atene : 'non camminate soli e non indossate sciarpe' : Il Milan teme scontri e violenze per le strade di Atene, dunque ha diramato un comunicato per i tifosi che si sono recati in terra greca Il Milan avvisa i propri tifosi recatisi in trasferta ad Atene ...

Brividi Juventus - il sorteggio di Champions per gli ottavi fa già Paura [DETTAGLI] : Nella serata di ieri sono andate in scena partite molto importanti per la Champions League, due le squadre italiane in campo ed entrambe eliminate: il Napoli e l’Inter. I nerazzurri hanno sbagliato un clamoroso ‘rigore a porta vuota’, solo un pareggio davanti al pubblico amico contro il Psv, non è bastato il ‘favore’ del Barcellona che aveva fermato sul pareggio il Tottenham, a testa alta invece il Napoli che ...

Olympiacos-Milan - Paura per i tifosi rossoneri ad Atene : “non camminate soli e non indossate sciarpe” : Il Milan teme scontri e violenze per le strade di Atene, dunque ha diramato un comunicato per i tifosi che si sono recati in terra greca Il Milan avvisa i propri tifosi recatisi in trasferta ad Atene di prestare un po’ d’attenzione. Alcune accortezze da seguire a causa della paura nei confronti dei supporters dell’Olympiacos, da sempre conosciuti come violenti. Ecco quanto apparso sul sito ufficiale rossonero: “AC ...

Paura per la Grillo Batte la testa in corsa : Quinta prova del circuito internazionale di ciclocross della Selle Smp Master Cross. Siamo a Gorizia. Nella gara Open femminile la marianese Alessandra Grillo cade rovinosamente a terra sBattendo la ...

Pomigliano - Paura a casa Di Maio : operai minacciano di darsi fuoco nella notte : Pomigliano - paura a casa del vicepremier Luigi Di Maio. Poco prima della mezzanotte un gruppo di operai si è recato davanti al portone della palazzina in cui abita il ministro del Lavoro e dello ...

ss”Stanno ammazzando Fabrizio Corona!”. La chiamata ai Carabinieri - poi il terrore. Un fatto gravissimo : Paura per l’ex re dei paparazzi : Se sia o no una trovata pubblicitaria di Corona nessuno lo sa con certezza. L’unica cosa che possiamo fare è raccontarvi i fatti. Alle 22.30 di lunedì una pattuglia dei Carabinieri percorreva via Sant’Arialdo, a una cinquantina di metri dalla stazione ferroviaria dell’Alta velocità, impegnata nei controlli sul perimetro del bosco della droga di Rogoredo. All’altezza del cavalcavia Pontinia c’erano delle Land Rover parcheggiate e circondate da ...

'Sono quasi morta a causa dell'epilessia - ma ho Paura di operarmi al cervello' : Arrivata in Italia ancora giovanissima per fare la modella, Randi Ingerman ha ormai abbandonato il mondo dello spettacolo per i problemi di salute

Randi Ingerman : "Sono quasi morta a causa dell'epilessia - ma ho Paura di operarmi al cervello" : Arrivata dagli Usa in Italia ancora giovanissima per fare la modella, Randi Ingerman ha ormai varcato la soglia dei 51 anni ma rimane sempre bellissima. Nonostante il tempo che passa, nonostante i problemi di salute. La showgirl americana, infatti, ha parlato della malattia che la affligge dal 2006 in un'intervista rilasciata a Barbara D'Urso durante Domenica Live:Finora ho avuto 160 crisi epilettiche, alcune gravissime. Quando mi succede se ...

Neghiamo i problemi per Paura di affrontarli : A quanto pare, la gente tende a giudicare grave o meno un problema in base a quanto considera piacevole o spiacevole la soluzione proposta. Leggi

Una notte di Paura per Corona : aggredito con mazze e bastoni : Il noto showman Fabrizio Corona è stato aggredito mentre si trovava all'interno di quello che viene definito "Il bosco della droga di Rogoredo" insieme ad alcuni membri della sua crewSi trovava dentro il bosco con alcune telecamere nascoste quando è stato riconosciuto da chi vive quel posto tutte le notti. L'aggressione, riferisce il Milano Today, è stata violenta perché perpetrata attraverso l'impiego anche di mazze e bastoni oltre che pugni e ...

Strage di Corinaldo - Denis e Sasha : 'Non possiamo aver Paura di andare a divertirci perché nessuno ci tutela' : "Abbiamo iniziato a correre quando ci siamo resi conto che l'aria era irrespirabile. Ma l'uscita di sicurezza era bloccata dalla calca e le altre sale erano chiuse". Sono parole di Denis e Sasha , due ...