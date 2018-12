Conte offre a Bruxelles il taglio del deficit dal 2 | 4% al 2 | 04% Ma basterà?

Manovra - trattativa a cena tra Italia e Ue. Juncker chiede 0.4% di deficit in meno Conte gli offre 4 miliardi per la crescita : “Non siamo in guerra“. Anzi, “ti amo, Italia”, pronunciato in Italiano in favore di microfoni e taccuini. Jean-Claude Juncker ribadisce il concetto arrivando al Consiglio Ue straordinario sulla Brexit. Ieri sera il presidente della Commissione, accompagnato dai commissari economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, ha incontrato a cena il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia ...