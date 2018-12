The Flash 5×10: Nora, il passato e un’ala spezzata (VIDEO)

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) The5×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie Tv ritornerà sul piccolo schermo americano il 15 gennaio 2019. Dopo aver concluso la parentesi del crossover, possiamo ritornare alla storia principale della quinta stagione. “Theand The Furious” non ha ancora una trama, ma grazie al promo di The5×10 distribuito dalla The CW possiamo scoprire già qualche piccola anticipazione: che cosa non ci ha ancora dettoThe5×10 promo “Theand The Furious”Si parla ancora della linea temporale futura e della decisione didi ritornare indietro nel tempo. Ha agito secondo di testa sua oppure è stata aiutata da qualcuno? A quanto pare non tutti erano d’accordo con il suo viaggio nel tempo, voluto solo per cercare di rivedere il padre e sanare una ferita ancora aperta. Eppure come le viene detto, finire ...