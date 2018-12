La top 10 dei regali di Natale | creme e profumi scalzano i giocattoli

L’utopia del partito dei cattolici : Non sarà un partito politico quello al quale pensano i vescovi italiani, ma qualcosa che ci va abbastanza vicino. Le parole del presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, ad Avvenire, sono chiare: è ora di scendere in campo, di superare la deleteria divisione tra “cattolici della morale” e

Francia - il programma anticrisi dei gilet gialli : “Frexit” - aumento dei salari - stop a privatizzazioni e annullamento debito : Le prime sei proposte riguardano l’economia e il lavoro: dal tetto del 25% alla tassazione dei redditi all’annullamento del debito, passando per l’aumento del salario minimo e delle pensioni sociali e la costruzione di 5 milioni di case popolari. Poi 11 punti sotto la voce “politica”, anche se più di uno prevede interventi per salvaguardare i portafogli dei cittadini: uscita della Francia dalla Ue per riconquistare ...

Short Track - la staffetta femminile centra la finale A ad Almaty : Confortola nella top ten dei 1500 metri : nella terza tappa di Coppa del Mondo ad Almaty il quartetto azzurro supera le semifinali, uomini invece in finale B. Confortola entra nella top ten dei 1500 Altra bella giornata per l’Italia alla Halyk Arena di Almaty, in Kazakistan, dove è in corso di svolgimento la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo. La miglior notizia per i colori azzurri arriva dalla staffetta femminile, capace di centrare la qualificazione in finale ...

Natale : ecco la top ten dei regali : L’Unione nazionale consumatori ha condotto uno studio sulle spese di Natale, stimando la top ten delle vendite per il 2018, elaborando i dati Istat sulle vendite al dettaglio degli anni passati: l’UNC ha scoperto che i giocattoli non sono piu’ al primo posto delle vendite natalizie, ma slittano in seconda posizione. ecco la top ten stilata dall’Unione dei consumatori: al primo posto per il Natale i prodotti di profumeria ...

Arsenal - incredibile Ozil : 2 mesi di stop a causa dei videogiochi : Arsenal, nonostante i risultati ottimi delle ultime settimane, alcune voci di corridoio stanno scuotendo lo spogliatoio dei Gunners Arsenal alle prese con diversi casi scabrosi nelle ultime ore. Dopo che alcuni calciatori dei Gunners sono stati ripresi durante un festino a base di droghe, fa notizia anche il caso Mesut Ozil, out da oltre 2 mesi a causa dell’eccessiva mania per i videogiochi. Sembra infatti che le tante ore passate ...

Gli incassi dei club per i Mondiali : guida il Manchester City - Juve nella top 10 : Anche i club sorridono per l'aumento dei ricavi per i Mondiali 2018. La Fifa ha reso noto di aver distribuito 209 milioni di dollari a 416 club. L'articolo Gli incassi dei club per i Mondiali: guida il Manchester City, Juve nella top 10 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Macron cede - i gilet gialli vincono : stop all'aumento dei carburanti : Macron fa un passo indietro e frena l'aumento dei carburanti previsto in Francia. Il governo transalpino aveva deciso di aumentare le accise sulla benzina per aumentare il consumo dell'ecologico ma, dopo le violente proteste che hanno colpito la Francia, ha cambiato idea. I gilet gialli hanno vinto, l'esecutivo francese cede alle richieste dei manifestanti. Macron capitola, moratoria sul caro carburanti Nelle ultime settimane in tutto il mondo ...

Sciopero Trenord 9 e 10 dicembre : stop dei treni a Milano e in Lombardia : Questa prima parte del mese di dicembre sarà interessata da una serie di scioperi nel settore dei trasporti. Tra pochi giorni andrà in scena una protesta di CUB, che coinvolgerà il personale di Trenord. A Milano e in Lombardia saranno a rischio i treni dell’azienda ferroviaria per 23 ore. L’agitazione sindacale si svolgerà dalle ore 3.00 di domenica 9 dicembre alle ore 2.00 di lunedì 10 dicembre. Sarà un weekend di disagi, proprio in ...

Basket - Nba : Dallas stoppa la corsa dei Clippers - LeBron trascina i Lakers : WASHINGTON - Dallas l'ammazzagrandi. Dopo aver battuto Golden State e Houston nell'ultimo mese, i Mavs, 11-10, fermano la corsa a Ovest della capolista, agganciata ora da Denver. I Los Angeles ...

Disabili - retromarcia del governo Stop della giunta al taglio dei fondi : ... unitamente al dipartimento competente, avevano ritenuto che le somme stanziate per il 2018 fossero sovrabbondanti rispetto al fabbisogno e che potessero andare in economia, perdendo risorse". E ...

Napoi - la rivolta dei dipendenti malati : nuovo stop per le funicolari di Chiaia e Mergellina : Si fermano ancora le funicolari di Napoli, per mancanza di personale falcidiato da improvvise epidemie Che hanno colpito i capiservizio, il funzionari responsabili della sicurezza. Anche oggi...

top & Flop - è il turno dei fantasisti : De Paul - Keita - Douglas Costa : Top De Paul (Udinese) – Spina nel fianco per la difesa romanista, da autentico e aspirante top player leader trascina l’Udinese verso la vittoria finale. Segna un gol d’autore e ne fa segnare un altro, poi annullato, a Pussetto. Keita (Inter) – Un giocatore ritrovato come ai tempi dell’esordio in Serie A con la Lazio. Segna in avvio di gara, mettendo tutto in discesa per l’Inter. Smista un prezioso assist in ...

Alessandro Maria sarà sottoposto a Roma a un trapianto di midollo da uno dei genitori : Alessandro Maria Montresor, il bambino affetto da una grave patologia genetica e attualmente ricoverato a Londra, sarà trasferito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per essere sottoposto a un trapianto di cellule staminali da midollo osseo dalla mamma o dal papà, tecnica nella quale l'ospedale è all'avanguardia a livello mondiale. Il donatore compatibile che era stato trovato si è reso disponibile solo da gennaio, troppo tardi per il ...