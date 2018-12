Instagram sta testando alcune nuove funzionalità dedicate agli utenti con molti seguaci

Fabrizio Corona picchiato dai pusher a Rogoredo : «Volevano accoltellarmi». Su Instagram le foto nell'ambulanza : Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo alla periferia di Milano dove si trovava per fare un servizio giornalistico sullo spaccio. L'ex re dei paparazzi è stato...

Fabrizio Corona aggredito a Milano nel bosco della droga a Rogoredo : su Instagram la foto in barella : Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo alla periferia di Milano dove si trovava per fare un servizio giornalistico sullo spaccio (COME STA ORA). L'ex re dei paparazzi...

Hamilton - provocazione su Instagram : 'Dovrei ritirarmi dalla Formula 1 e correre in moto' : E voi come lo vedreste Lewis Hamilton su una moto fiammante? Non l'ha mai nascosto il suo amore per le due ruote, il campione del mondo della Formula 1. Nonostante abbia un contratto per altri due ...

Federica Nargi mamma bis - la foto su Instagram col pancione : «Una vita felice deve essere piena d'amore» : Federica Nargi esce allo scoperto, col pancione. Da tempo come riportato da Leggo.it si vociferava di una nuova liete attesa per l?ex velina, oggi conduttrice, dopo l?arrivo della prima...

Come rimuovere follower falsi o inattivi su Instagram : Se avete bisogno di fare una pulizia completa di seguaci che sono lì soltanto per fare numero e quindi non attivi, allora sicuramente vi interesserà la nostra nuova guida odierna in cui vi sveleremo Come leggi di più...

GF Vip - Jane ed Elia fanno sul serio - lei su Instagram : 'L'uomo dei sogni' : Come hanno già avuto modo di rivelare a "Domenica Live", Elia Fongaro e Jane Alexander hanno iniziato una relazione dopo essere usciti dal Grande Fratello Vip. Un'ulteriore conferma della storia d'amore è arrivata al termine della puntata finale del reality show, tramite alcune dichiarazioni rilasciate dall'attrice italo-inglese su Instagram, nelle quali ha affermato che Elia, conosciuto proprio nella casa di Cinecittà, è l'uomo dei suoi sogni, ...

Su Instagram arrivano i messaggi vocali : Dopo aver invaso WhatsApp e cambiato il modo di comunicare, i messaggi vocali sbarcano ora su Instagram . La funzione è già disponibile per molti utenti in tutto il mondo e per utilizzarla basta scaricare l'ultima versione Android o iOS dell'app. I messaggi vocali sono disponibili su Direct, la chat interna all'app dove è possibile scambiarsi messaggi privati tra ...

Belen Rodriguez osé su Instagram : si riprende mentre si lava : Belen Rodriguez, la bellissima showgirl argentina, è sempre un personaggio molto in voga nel mondo del gossip. La presentatrice non perde occasione per far parlare di sé. Proprio nelle ultime ore, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories alquanto osé in cui ha mostrato a tutti i suoi follower un momento molto intimo, si è ripresa intenta a lavarsi. Belen Rodriguez e le Instagram Stories osé che infiammano i social La Rodriguez è molto ...

Sempre più iscritti su Instagram : Il contenuto video è diventato il mondo migliore sia per veicolare il filmato stesso che per trasmettere messaggi o portare l'utente a leggere ciò che vogliamo dire. Il social è infatti già pieno di ...

Instagram - ecco i messaggi vocali come su WhatsApp : Instagram, i trucchi per usarlo meglioInstagram, i trucchi per usarlo meglioInstagram, i trucchi per usarlo meglioMusicaShoppingInstagram, i trucchi per usarlo meglioInstagram, i trucchi per usarlo meglioScegli gli hashtag giustiCura il profiloNon seguire profili palesemente falsiFantasia ma non troppaLascia commenti e cuoriciniOcchio al momentoE occhio alla frequenzaPersonalizza le fotoFai breccia nella Popular pageConnetti gli altri profili ...

Fabrizio Corona picchiato dai pusher a Rogoredo : «Volevano accoltellarmi». Su Instagram le foto nell'ambulanza : Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo alla periferia di Milano dove si trovava per fare un servizio giornalistico sullo spaccio. L'ex re dei paparazzi è stato...

Benedetta Parodi e Fabio Caressa si risposano - l’annuncio su Instagram : 20 anni di matrimonio, specialmente di questi tempi e nel mondo dello spettacolo, è davvero un traguardo invidiabile. Sarà anche per questo motivo che Benedetta Parodi e il marito Fabio Caressa hanno deciso di rinnovare il loro sì a distanza di due decadi. Lo annuncia la conduttrice tv su Instagram dove, condividendo scatti del loro giorno speciale e degli anni di felicità che sono seguiti, dà ai follower la bella notizia: “Con ...

Anche su Instagram arrivano i messaggi vocali : Integrati nella chat privata Direct, possono durare fino a un minuto e si registrano proprio come su WhatsApp. Anche se in questo caso occorre tenere premuto il dito sull'icona del microfono

Anche Instagram supporta i messaggi vocali - si salvi chi può : I messaggi vocali sbarcano Anche su Instagram. Dopo WhatsApp, Snapchat, iMessage e Facebook Messenger, adesso Anche l'”app delle foto” permette di registrare e inviare messaggi vocali ai propri contatti. Nel bene e nel male, il successo di questo metodo di comunicazione sta spingendo tutti i social ad adeguarsi, Instagram è solo l’ultimo in ordine di tempo. Il modus operandi non è differente da quello che ormai tutti conosciamo ...