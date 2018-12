Il più grande viaggiatore dell' Ottocento

Brasile : nel 2018 il più grande raccolto di caffè nella storia del Paese : Annata all’aroma di buon caffè in Brasile che chiuderà il 2018 con il più grande raccolto di caffè della storia. Si conta una produzione totale di 3,6 milioni di tonnellate, ovvero 59,6 milioni di sacchi da 60 chili: il dato è stato reso noto dall’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica Ibge, riporta il portale brasiliano Uol. Secondo Carlos Alfredo Guedes, direttore della ricerca dell’Ibge, ad aiutare la produzione di ...

Ssn - Grillo : più grande infrastruttura paese ma va ristrutturato : Roma, 12 dic., askanews, - 'Il Servizio sanitario nazionale resta la più grande infrastruttura del nostro paese, la più grande opera pubblica mai costruita. Ma come tutte le opere ha necessità di ...

Ermal Meta e Ariana Grande tra i più menzionati su Twitter con Benji e Fede e One Direction : Tra gli account più menzionati su Twitter nel 2018 spiccano i nomi di alcuni dei cantanti italiani più seguiti del momento: Ermal Meta, Federico Rossi, Benjamin Mascolo e l'account di Benji & Fede sono tra gli artisti italiani più citati. La classifica fa riferimento esclusivo all'Italia: i dati riguardano account Twitter italiani che menzionano nei propri messaggi profili di personaggi italiani ed internazionali. Il più citato in ...

Mafia - blitz contro i fiancheggiatori del boss Messina Denaro. L’intercettazione : “Matteo è il più grande” : Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani, coordinati dalla Dda di Palermo, hanno effettuato delle perquisizioni nei confronti di 25 indagati ritenuti, a vario titolo, fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Fermato un esponente di spicco di Cosa nostra di Mazara del Vallo, indagato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza ...

Greenpeace : “Il più grande commerciante di olio di palma al mondo si impegna a ripulire la propria filiera” : Dopo un’intensa campagna di Greenpeace, Wilmar International, il più grande operatore mondiale di olio di palma (commercializza il 40 per cento di questa materia prima), “ha pubblicato nelle ultime ore un piano d’azione dettagliato per mappare e monitorare i propri fornitori“: lo spiega in una nota l’organizzazione ambientalista. La decisione è arrivata in seguito al lavoro di pressione condotto a livello globale da ...

Walter Nudo è il vincitore del Grande Fratello Vip 2018 : l’edizione più noiosa di sempre si conclude secondo i pronostici : Nessun colpo di scena, nemmeno nella finalissima che di solito regala gioie e lacrime al pubblico: Walter Nudo è il vincitore del Grande Fratello Vip 2018 e tutto va come deve andare. Le luci della casa si sono spente quasi alle 2 del mattino e quel momento lascia sempre un po' di tristezza al pubblico a casa sin dalla prima edizione del vero reality, quello fatto di ragazzi che non sapevano cosa sarebbe successo una volta fuori e che hanno ...

Grande Fratello Vip 3 - il vincitore Walter Nudo : "Mio figlio non parlava più all’asilo" : A dodici mesi dalla vittoria di Daniele Bossari, il Grande Fratello Vip continua a premiare i protagonisti della televisione commerciale degli anni Novanta, come se il trionfo nella casa del padre di tutti i reality in versione celebrity costituisse una sorta di riscatto dal dimenticatoio e non un segno dell'evoluzione del tubo catodico.Walter Nudo tra l'altro ha messo a segno una storica doppietta: nel 2003 si è aggiudicato la prima edizione ...

Italia-Cina - a Cagliari il più grande evento di internazionalizzazione fra i due Paesi. Paci : Sardegna esempio di alta tecnologia : Un dato da capitalizzare, che può portare un grande contributo all'economia dell'isola. Per esempio, attraverso un volo diretto Sardegna-Cina da attivare entro un anno, ipotesi a cui stanno lavorando ...

Genova : acceso il tunnel di luce più grande d'Europa : Una festa dell'Immacolata all'insegna delle luci che uniscono idealmente il centro della città ed il quartiere di Certosa, colpito dal crollo del Ponte Morandi -

Italiani come noi - a Milano la Ztl più grande d’Italia : “Stop auto inquinanti? Giusto - salute priorità”. “Danno per i più poveri” : Milano si prepara al varo della zona a traffico limitato più grande d’Italia, la cosiddetta Area B, che a partire dal 25 febbraio 2019 inibirà l’accesso a tutta l’area urbana ai veicoli più inquinanti. Tra i cittadini ascoltati per le strade della città prevalgono i commenti di consenso. “La priorità è la salute, è Giusto prendere provvedimenti severi contro l’inquinamento”, dichiarano in tanti. “A patto ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi ripudia mamma Fariba Tehrani : 'Non invitatela più in tv - perché lei...' : Il Grande Fratello Vip divide la famiglia di Giulia Salemi e Fariba Tehrani : la giovane showgirl è uscita dopo essere stata penalizzata dagli autori per colpa del faccia a faccia nella casa proprio ...

A Pianella l’Albero di Natale vivente più grande d’Abruzzo : “Straordinario connubio tra tradizioni natalizie e salvaguardia dell’ambiente” : Il 9 dicembre 2018 ci sarà l’inaugurazione dell’Albero di Natale più grande d’Abruzzo, ancora una volta protagonista delle festività di Pianella e dell’Area Vestina. Il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio ringrazia il Comune di Pianella per la sua lungimiranza nel conservare e valorizzare il bellissimo Cedrus deodara alle porte del paese. “L’Albero di Natale più grande d’Abruzzo è il simbolo di ...

Juventus-Inter - Del Piero : “Quella coi nerazzurri è la rivalità più grande mai provata” : Uno dei più grandi protagonisti della storia di Juve-Inter, Alessandro Del Piero, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato quanto sia importante per il mondo juventino la rivalità coi nerazzurri, che lui reputa la più accesa: “È stata la più grande rivalità che ho vissuto. C’era anche il Milan, ovviamente, ma con Inter la sfida era più intensa per tanti motivi” Del Piero ha parlato del confronto tra lui ...

Ariana Grande ha tenuto il più dolce dei discorsi ai Billboard’s Women in Music : <3 The post Ariana Grande ha tenuto il più dolce dei discorsi ai Billboard’s Women in Music appeared first on News Mtv Italia.