' I grandi Papi' in Tv su Nove e in streaming online su Dplay da domani

Blastingnews

: Nove presenta la produzione originale su “I Grandi Papi”: Il racconto della vita di un… - Dtti_digitale : Nove presenta la produzione originale su “I Grandi Papi”: Il racconto della vita di un… - portalecce : In tv “I Grandi Papi” sul Nove. Primo ritratto dedicato al 'rivoluzionario' Francesco: - Angie35613025 : @meb Presunta parlamentare.... Devi ringraziare il tuo amico Renzi e la posizione del papi... Perché io tutte ste g… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) "I" è il nome di un ciclo di documentari che andrà in onda a partire da giovedì 13 dicembre in prima serata Tv sue insualle ore 21:25 circa. Questa Serie Tv a carattere documentaristico è incentrata sulla narrazione delle storie di quattro figure papali dei nostri tempi quali Papa Francesco, Benedetto XVI, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII.La trasmissione è prodotta da Discovery Italia, Officina della Comunicazione e Vatican Media, in sinergia con il Dicastero per la comunicazione della Santa Sede....