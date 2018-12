: Francia, attentato: caccia all'uomo - NotizieIN : Francia, attentato: caccia all'uomo - silviamere : RT @CesareSacchetti: Dopo l'attentato di Strasburgo, Macron avrà il pretesto per indire misure di sicurezza straordinarie e proibire le man… - Brindellone_90 : RT @durezzadelviver: A questo punto in Francia, se non sbaglio, la sceneggiatura dovrebbe prevedere un attentato. -

E' unaall'imponente quella in corso per localizzare e arrestare Cherif Chekatt, il 29enne ritenuto responsabile dell'attacco ai mercatini di Natale di Strasburgo. Lo riferisce Bfm-Tv, che parla di circa seicento uomini impegnati nelle ricerche. "La polizia francese è ancora alla ricerca del terrorista" e "probabilmente è ferito ma non è ancora stato ubicato, laall'continua".Lo ha detto in seduta plenaria il presidente del parlamento Europeo Antonio Tajani.(Di mercoledì 12 dicembre 2018)