: CdM approva il decreto Semplificazioni - TelevideoRai101 : CdM approva il decreto Semplificazioni -

Via libera del Consiglio dei ministri ala sostegno delle imprese e per la semplificazione della Pa. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Di Maio, annuncia su Facebook: il CdM,con il, ha abolito il registro Sistri, sulla tracciabilità dei rifiuti, e il registro unico del lavoro, un adempimento telematico che "avrebbe creato soltanto problemi agli imprenditori". Ora "apriremo dei tavoli tecnici al ministero dello Sviluppo per cancellare altri adempimenti inutili".(Di mercoledì 12 dicembre 2018)