Usa | fa la pipì addosso | uccisa di botte e con acqua bollente | mamma patteggia la pena

(Di martedì 11 dicembre 2018) Quella che si sta per raccontare è l'ennesima vicenda in cui a perdere la vita è una povera piccola vittima innocente e riguardante il fenomeno di cui si sente sempre più parlare, ovvero quello della violenza fisica su minori. Il drammatico episodio si è verificato negli Stati Uniti d'America, in Michigan, dove una bimba di apquattro anni, la piccola Gabrielle, è stata brutalmentedied è stata bruciata attraverso l'. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, a fare tutto questo è stata sua madre, Candice Diaz, aiutata dal suo fidanzato Brad Fields, che hanno torturato la bimba per oltre tre giorni. Adesso, però, i due sono stati condannati dal tribunale.Usa:e compagno uccidono la figlia torturandola, aveva fatto laSecondo quanto si apprende dal quotidiano in questione, a seguito dell'efferato omicidio, la coppia è ...