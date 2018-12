Spari tra la folla a Strasburgo | morti e feriti | evacuati mercatini di Natale

Strasburgo - Spari al mercatino di Natale. “Almeno un morto”. Attentatore in fuga : Un uomo ha aperto il fuoco ai mercatini di Natale a Strasburgo vicino alla centrale Place Kleber. Secondo il giornale britannico Daily Mirror, ci sarebbero “almeno una persona morta e altre ferite”. La zona intorno al centro storico è stata blindata ed evacuata. Le prime informazioni ufficiali comunicate dai pompieri a diversi media confermano un morto e tre feriti. L’assalitore sarebbe in fuga . Lo ha riferito il ...

Assalto in autostrada al portavalori : Spari e auto incendiate come in un film : E' successo stamattina, lungo il raccordo Avellino - Salerno. Il furgone trasportava 8 milioni di euro in contanti e valori -