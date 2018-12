Serie A Bologna | Inzaghi | «Basta negatività | via i gufi»

Serie A Bologna - Inzaghi : «Mi sono rotto - basta negatività» : Bologna - Duro sfogo di Filippo Inzaghi , tecnico del Bologna , con un post sul suo profilo personale di Instagram. L'allenatore ammonisce l'ambiente: " Non voglio lasciare le cose a metà, ma ne ho ...

Serie A Bologna - Saputo : «A gennaio interveniamo sul mercato. Inzaghi resta» : Bologna - Per ora Inzaghi resta. La gara con il Milan rappresenterà per lui l'ultima chance. A confermarlo, il patron del Bologna Joey Saputo , che ha rilasciato una nota sul sito ufficiale del club ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Sassari espugna Bologna dopo un novembre da dimenticare - Bamforth mattatore della serata : Avrebbe certamente preferito un compleanno diverso Pietro Aradori: a rovinargli i trent’anni è il Banco di Sardegna Sassari, che batte la Segafredo Virtus Bologna al PalaDozza col punteggio di 74-86. Nonostante un primo quarto difficile, la prova degli uomini di Vincenzo Esposito è davvero encomiabile, di fronte a una Virtus che mostra tutte le sue difficoltà in Italia senza l’aiuto di Kelvin Martin, ancora fuori per infortunio. Gli ...

Serie A Basket - 9ª giornata : Sassari fa la voce grossa - Bologna ko : Sassari batte la Virtus Bologna nella nona giornata di Serie A di Basket e vola in ottava posizione in classifica Si è conclusa la nona giornata del campionato italiano di pallacanestro maschile: a chiudere le danze è stata la sfida tra Virtus Bologna e Sassari, che ha visto i sardi trionfare sulla squadra emiliana. Il match è terminato col punteggio di 74-86 e permette a Sassari di ottenere due preziosi punti che la portano a pari punti ...

Virtus Bologna Sassari - risultato live 43-42 - 20' - streaming video Rai : 3' quarto! - basket Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Virtus Bologna Sassari streaming video Rai: orario e risultato live della partita della Serie A di basket 9giornata , oggi domenica 9 dicembre, .

Serie A - Empoli-Bologna 2-1 : il tabellino : Empoli-Bologna 2-1, primo tempo 1-1, MARCATORI 10' Caputo, E,, 41' Poli, B,, 80' La Gumina, E, EMPOLI, 3-5-2, Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traorè, Zajc dal 10' st,, Bennacer, ...

Serie A - Empoli-Bologna 2-1 : Caputo e La Gumina stendono Inzaghi : Partita vivace e divertente al Castellani tra Empoli e Bologna. I rossoblù partono meglio, ma a portarsi in vantaggio sono i padroni di casa. Al 10' uno-due rapidissimo tra Caputo e La Gumina, il ...

Risultati Serie A 15ª Giornata – Zapata trascina l’Atalanta - crisi nera Bologna : pari fra Parma e Chievo : La tripletta di Duvan Zapata trascina l’Atalanta nel successo contro l’Udinese, Bologna ko a Empoli, pari tra Parma e Chievo : i Risultati della 15ª Giornata di Serie A Dopo il successo del Napoli e i pareggi di Roma e Lazio avvenuti negli anticipi del sabato, la 15ª Giornata di Serie A continua con le sfide domenicali. Apre le danze il pirotecnico 3-3 fra Sassuolo e Fiorentina nel lunch match, per poi lasciare spazio ad un tris di ...

Serie A LIVE - i match delle 15 : gol Poli - il Bologna risponde all’Empoli [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Sassuolo e Fiorentina, è il turno delle gare delle 15. Al Castellani, Inzaghi cerca di strappare punti preziosi in ottica salvezza e panchina: una sconfitta potrebbe costargli il posto. Il Parma di D’Aversa, una delle piacevoli sorprese della stagione, ospita il Chievo di Di Carlo, reduce da due pareggi fondamentali con NaPoli e Lazio. Alla Dacia Arena, l’Udinese affronta ...

Serie A Empoli - Iachini : «Bologna? Sarà una gara impegnativa» : Empoli - Ennesimo scontro diretto per l'Empoli, Beppe Iachini ha parlato alla vigilia della sfida con il Bologna. I felsinei sono in crisi e anche il loro allenatore Pippo Inzaghi. "Sarà una gara ...