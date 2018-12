«Old Man and the Gun» | l’ultimo film di Robert Redford

COldiretti - Manovra : la burocrazia ruba 100 giorni alle imprese : “La burocrazia ruba fino a 100 giorni all’anno al lavoro in azienda ma soprattutto frena con le inefficienze l’avvio di nuove attività e l’ingresso di giovani nell’attività di impresa di cui l’Italia ha enorme bisogno per tornare a crescere”. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini all’incontro sul un pacchetto di misure per la deburocratizzazione e per la Legge di Bilancio convocato dal Vicepremier Luigi Di Maio. Il ...

Cinema : domani al teatro GOldoni di Venezia anteprima 'Il destino degli uomini' : Venezia, dic. (AdnKronos) - domani alle ore 18.00, al teatro Goldoni di Venezia, sarà presentato in anteprima regionale “Il destino degli uomini”, l’ultimo lungometraggio della trilogia Cinematografica dedicata alla prima guerra mondiale, sostenuta dalla Regione del Veneto e realizzata in collaboraz

La prova del cuoco : Anche Massimo BOldi e Bruno Vespa nella giuria della quattordicesima settimana (Anteprima Blogo) : Lunedì 3 dicembre parte la quattordicesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 che quest'anno ha raggiunto la maggiore età, torna con nuove ricette che spaziano attraverso l'infinito territorio enogastronomico del nostro paese, il tutto guidato da Elisa Isoardi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di una nuova settimana di programmazione, vi diamo in ...

Nomination GOlden Globe : "Dogman" assente. "Vice - l'uomo nell'ombra" in lizza per 6 premi : Sono state annunciate da Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann e Christian Slater le Nomination alla 76esima edizione dei Golden Globe, che si terrà al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles tra un mese esatto, il 6 gennaio.Vice, l'uomo nell'ombra, film che racconta l'ascesa del vicepresidente americano Dick Cheney interpretato da Christian Bale, guida la lista dei più nominati con sei candidature, seguito, con cinque Nomination, da ...

Manovra - COldiretti : “Arrivano i voucher salvaboschi dopo la strage” : Nella Manovra finanziaria arrivano i voucher salvaboschi per sostenere la ripresa dei territori devastati dal maltempo e dare un riconoscimento culturale, sociale ed economico a chi vive e lavora a difesa del paesaggio e dell’ambiente, nell’interesse dell’intera collettività. Ad annunciarlo è la Coldiretti dopo che alla Camera in sede di approvazione della legge di bilancio è stato positivamente inserito un emendamento che prevede una serie di ...

Manchester United-Arsenal - paperissima di De Gea ad Old Trafford [VIDEO] : Manchester United-Arsenal è stato il big match del turno infrasettimanale di Premier League. Al termine dei 90′ le due squadre hanno portato a casa un punto a testa, frutto del 2-2 maturato grazie alle reti di Mustafi, Martial e Lingard oltre all’autorete di Rojo. In occasione del gol che ha sbloccato la gara, quello del centrale tedesco dei Gunners, è stato decisivo il goffo intervento di David De Gea, che non ha trattenuto il ...

COldiretti - dati Istat sulle condizioni di vita : 2 - 7 milioni di persone costrette a chiedere aiuto per mangiare : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in Italia sono i 2,7 milioni di persone che nel 2017 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sulle condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie relative all’anno 2017. Si tratta di persone che – sottolinea la Coldiretti – hanno beneficiato degli aiuti alimentari attraverso l’accesso ...

Manovra - niente sOldi per i figli delle vittime di femminicidio : I 10 milioni, che avrebbero dovuto aiutare le famiglie che si prendono cura dei bambini figli di vittime di femminicidio, non sono stati trovati: è stata bocciata la proposta dell’emendamento avanzato in commissione Bilancio. E Mara Carfagna, vice presidente della Camera ed esponente di Forza Italia, che ha presentato l’emendamento, è furente. «Una bastardata» «Movimento 5 stelle e Lega hanno trovato soldi per tutto: detassare i massaggi e i ...

Manovra - COldiretti : “Ok al taglio delle accise con +330% di birre artigianali” : Una misura che sostiene il boom dei birrifici artigianali che in Italia sono più che quadruplicati negli ultimi dieci anni con un aumento del 330%, passando da poco più di 200 a oltre 860 con una produzione annuale stimata in 55 milioni di litri. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per l’approvazione dell’emendamento che sostiene i birrai artigianali prevedendo una riduzione delle accise del 40% per chi produce fino a ...

Manovra - bocciato l’emendamento per mettere più sOldi nel fondo per gli orfani di femminicidio. Carfagna : “Bastardata” : La commissione Bilancio della Camera ha bocciato un emendamento di Forza Italia per incrementare di 10 milioni di euro il fondo per gli orfani di femminicidio. “Una vergogna” dice la vicepresidente della Camera Mara Carfagna che aveva firmato la proposta di modifica alla Manovra. “Non sono riusciti – aggiunge – a far spuntare 10 milioni di euro per le famiglie che si prendono cura degli orfani di femminicidio, delle ...

DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL / Streaming video e tv : a Old Trafford arbitra Marriner - Premier League - - IlSussidiario.net : DIRETTA MANCHESTER UNITED ARSENAL: info Streaming video e tv del match atteso oggi 5 dicembre 2018, nella 15giornata di Premier League.

Borse - ecco le strategie di GOldman Sachs per guadagnare nel 2019 : ... 2,3% contro 1,6%,: con la conseguenza che la Riksbank, la banca centrale di Stoccolma, sarà probabilmente molto più determinata della Bce nella 'normalizzazione' della politica economica. La corona ...