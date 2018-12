Mafia | 200 milioni confiscati a Rappa | anche i palazzi del Tar e del Cnr di Palermo

Mafia - Dia confisca beni per 200 milioni : 7.16 La Direzione investigativa antiMafia (Dia) di Palermo ha confiscato beni per oltre 200 milioni di euro riconducibili agli eredi dell'imprenditore Vincenzo Rappa, morto nel 2009. Accertati i legami dell'imprenditore, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio aggravato, con personaggi di spicco di diverse famiglie di cosa nostra. confiscati l'intero capitale sociale e aziendale di 3 società di ...