Licenze | ispezioni e divieti | le regole per i locali

(Di martedì 11 dicembre 2018) Alla Lanterna Azzurra di Corinaldo la licenza era stata sospesa per più di un anno. Era il gennaio 2014 quando un sopralluogo dei vigili del fuoco nel locale in cui venerdì notte hanno perso la vita 6 persone aveva riscontrato la mancata osservanza delle norme antincendio. Come ricostruisce ilfattoquotidiano.it alcuni impianti, tra cui quello elettrico, non erano in regola. Dopo due diversi progetti di ammodernamento presentati, le autorità hanno dato l'ok ai lavori di messa in sicurezza e, infine, alla riapertura della discoteca dell'anconetano. Il problema, dunque, non aveva niente a che vedere con capienza e uscite di sicurezza, e cioè i due elementi che sembrano essere le concause della tragedia del 7 dicembre. Questi parametri vengono infatti valutati da figure diverse. Per aprire un "locale di pubblico spettacolo" - questa la definizione tecnica di cinema, teatri, discoteche e ...