Le Pen | Un massacro islamista Salvini | Eliminare i terroristi

ilgiornale

: RT @Piatt_Futuro: Per Le Pen i fatti di #Strasburgo sono 'un massacro islamista'. Serve un 'cambio radicale' nelle 'vacillanti' politiche d… - LeHsono99 : RT @Piatt_Futuro: Per Le Pen i fatti di #Strasburgo sono 'un massacro islamista'. Serve un 'cambio radicale' nelle 'vacillanti' politiche d… - Nannarella14 : RT @Piatt_Futuro: Per Le Pen i fatti di #Strasburgo sono 'un massacro islamista'. Serve un 'cambio radicale' nelle 'vacillanti' politiche d… - AnnaMariaUrban4 : RT @Piatt_Futuro: Per Le Pen i fatti di #Strasburgo sono 'un massacro islamista'. Serve un 'cambio radicale' nelle 'vacillanti' politiche d… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) "Morti e feriti ai mercatini di Natale di Strasburgo. Per anni, da europarlamentare, questa città è stata casa mia e quei mercatini erano un momento di gioia per tutti. Una preghiera per le vittime, ma le preghiere non bastano più. Il mio impegno, da uomo e da ministro, è e sarà totale perchè ivengano trovati, bloccati, eliminati, in Europa e nel mondo, con ogni mezzo lecito necessario". Così il ministro dell'Interno Matteoin una nota. Marine Le Pen, leader di Rassemblement national, definisce i fatti di Strasburgo "un". Per Le Pen serve "un cambiamento radicale" nelle politiche di sicurezza che sono "vacillanti".