Di Francesco | la Roma deve cambiare rotta

Roma - Monchi : 'Mie dimissioni? Una follia - voglio restare. Su Di Francesco...' : Monchi non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma. Il direttore sportivo giallorosso ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen: 'La società non ha cambiato mai idea. La fiducia è la stessa, l'ho detto tante volte. Difficilmente perdo fiducia, se mi fido di una persona. ...

Roma - Di Francesco 'Momento difficile ma combatto. Cambiamo rotta' : PLZEN - 'Come sto vivendo questo momento? Fa parte del nostro lavoro, è il calcio. Il fatto che io sia qui è perché c'è dall'altra parte la consapevolezza che c'è un allenatore che ha le sue idee ...

Roma - Di Francesco : 'C'è voglia di andare avanti ma bisogna cambiare rotta' : La Roma , già qualificata, chiude la prima fase di Champions League contro il Viktoria Plzen sapendo che non potrà modificare la sua posizione in classifica. Il test in Repubblica Ceca però è tutt'...

Roma - Di Francesco : 'Continuerò a combattere per cercare soluzioni' : 'Questo momento negativo fa parte del nostro lavoro, il fatto che io sia qui è perché dall'altra parte c'è consapevolezza che c'è un allenatore con idee identità e pensiero, oltre alla voglia di ...

Viktoria Plzen-Roma - parlano Di Francesco e Cristante : la conferenza stampa LIVE : LIVE 19:05 11 dic DOMANDA A DI Francesco - Come stai vivendo questo momento? Ho poco da dire, fa parte del nostro lavoro. Ma se sono qui è perché dall'altra parte c'è la consapevolezza che ci sia un ...

Roma - Di Francesco si salva con una Viktoria : Il paradosso della settimana si sposta oltre confine. In Repubblica Ceca. La trasferta a Plzen non è più la gita fuori porta e la partita di domani pomeriggio contro il Viktoria, tra l'altro ancora in ...

Roma - senti Nela : 'Di Francesco? La colpa è dei giocatori!' : Ne ha parlato a RMC Sport l'ex giallorosso Sebino Nela: 'La Roma è decisamente penalizzata dai tanti infortuni. Le frasi di Di Francesco sulla panchina? Bisogna capire se si riferisce alla qualità o ...

Di Francesco : a Roma potrebbe sostituirlo Conte : Si sarebbe scomodato addirittura il totem Francesco Totti per sondare la suggestiva pista Antonio Conte quale alternativa a mister Eusebio Di Francesco per la panchina della Roma. Secondo molti osservatori DiFra è già con un piede fuori dal progetto Roma dopo l'inverosimile pareggio di Cagliari, che ha evidenziato tutti i limiti caratteriali della squadra, spesso incapace di gestire il vantaggio conseguito. Manca anche continuità nei risultati e ...

Serie A - la Roma è ormai una barzelletta : altro che Di Francesco - bisogna esonerare Monchi e Pallotta : Cagliari-Roma è una barzelletta, la Roma è una barzelletta: sta vincendo 2-0 una partita dominata, che avrebbe regalato 3 punti preziosi per la classifica e serenità a tutto l’ambiente; finisce per pareggiarla 2-2 al 94’, subendo due gol in una manciata di minuti, il secondo a tempo scaduto e in doppia superiorità numerica. Ci sarebbe da piangere se non facesse già abbastanza ridere, come dimostra il ghigno sconsolato di Eusebio Di Francesco ...

Roma - Di Francesco in sella contro Plzen e Genoa : le alternative non convincono Pallotta : Nonostante l’ennesima caduta della stagione, perché il 2-2 di Cagliari non può essere visto diversamente per come è maturato, Eusebio Di Francesco ha conservato il suo posto sulla panchina della Roma per i prossimi due impegni.La squadra è lontana dalle prestazioni di una stagione fa e qualche obiettivo sembra già irraggiungibile. Pur essendosi qualificata in anticipo agli ottavi di Champions League, cosa che non era riuscita un anno ...

Roma - Totti sta con di Di Francesco : Eusebio Di Francesco e Monchi, uno sembra dipendere dall'altro . Come scrive la Gazzetta dello Sport , se l'allenatore dovesse perdere la sua panchina, a fine stagione potrebbe salutare anche il direttore sportivo. Sono loro i due finiti nell'occhio del ciclone, sono loro i due criticati dai ...