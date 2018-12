Chi si rivede | in Europa cresce l' antisemitismo

Grande Fratello Vip - CecChi Paone scrive a Silvia Provvedi : «Non sei una fallita - voglio rivederti» : «Non sei una fallita, non vedo l'ora di rivederti», sono le parole scritte da Alessandro Cecchi Paone a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip. La lettera, pubblicata...

Silvia Provvedi - lettera da CecChi Paone : “Non vedo l’ora di rivederti” : La lettera di Alessandro Cecchi Paone per Silvia Provvedi dopo il Grande Fratello Vip A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone ha scritto una lettera a Silvia Provvedi. Una missiva pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Di Più e con la quale il divulgatore scientifico ha voluto spiegare meglio le sue […] L'articolo Silvia Provvedi, lettera da Cecchi Paone: “Non vedo l’ora di ...

Le pensioni di reversibilità nel mirino dell'Ocse - che Chiede di rivederne il meccanismo : Dagli organismi internazionali arriva un nuovo avvertimento all'Italia sulla sostenibilità del sistema pensionistico pubblico e in particolare sul cosiddetto meccanismo di reversibilità. Nella pratica si tratta di quel sistema che tutela i superstiti in caso di morte del pensionato iscritto ad una delle gestioni Inps. Attualmente gli assegni di reversibilità spettano in misura percentuale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello ...

Chi si rivede : Jorgensen in curva con i tifosi a Firenze : Un ultras speciale al Franchi di Firenze: stiamo parlando di Martin Jorgensen che ha mantenuto la promessa e ha visto la sfida con la Juventus in curva Fiesole. L'ex centrocampista danese, idolo dei ...

Manovra - Boccia : rivederla o si risChia di tornare alla crisi : 'Cioè - ha proseguito - quali impatti sull'economia reale avrà la Manovra economica. Se avrà l'impatto solo categoriale ed espansivo, in deficit ndr., e quindi porta il Paese indietro perché realizza ...

Manovra - Boccia - Confindustria - : rivederla o si risChia di tornare alla crisi : LEGGI ANCHE Economia italiana sottozero, Pil giù dello 0,1%. Ma con l'Ue è disgelo sulla Manovra 'Potremmo ritornare alla crisi. I dati ci dicono che ci stiamo avviando ad una fase di decrescita che ...

Sondaggi politici - il 68% degli italiani Chiede al governo di rivedere la Legge di Bilancio : Il Sondaggio effettuato da Swg per il Tg di La 7 del lunedì sera fa emergere sostanzialmente due cose: gli italiani chiedono al governo di rivedere la manovra di Bilancio bocciata dalla Commissione europea e, di conseguenza, anche il calo di consenso del governo giallo-verde. Infatti, la Lega questa settimana ha perso l'1,2% dei consensi.Continua a Leggere

Eutanasia - le ingerenze della Chiesa continuano. Forse è giunto il momento di rivedere il Concordato : La scorsa legislatura si è distinta per una serie di conquiste nel campo dei diritti civili: dal divorzio breve alle unioni civili (anche per gli omosessuali) fino alla difficile vittoria sul testamento biologico. Il seguito naturale di questa legge dovrebbe essere il varo di una norma che legalizzi l’Eutanasia, rendendo non più necessari i drammatici viaggi in Svizzera come quello del Dj Fabo e i conseguenti, clamorosi processi come quello a ...

Juventus - lavoro a parte per Pjanic - BernardesChi e Khedira : si rivede Emre Can : Questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per iniziare a preparare il match contro la Spal. I bianconeri hanno ritrovato i primi nazionali, e così la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio è davvero entrata nel vivo. La Juve, in vista della ripresa del campionato, è chiamata a fare i conti con alcuni giocatori acciaccati. Al momento, infatti, sono fermi ai box Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi e Sami Khedira, ...

Nazionale - si rivede TavecChio 'Italia sempre nel cuore - qui per tifare' : MILANO - A un anno di distanza dal disastroso spareggio contro la Svezia che sancì l'esclusione dai Mondiali dell'Italia e mise la parola fine alla sua presidenza federale, sulle tribune di San Siro, ...

Napoli - Chi si rivede : Verdi e Younes in gol contro la Primavera : La sosta per le nazionali, spesso poco gradita agli allenatori ed anche ai tifosi, serve però a fare il punto sulla situazione degli infortunati, a valutarne lo stato di forma ed i tempi di recupero. ...

Gessica Notaro - al processo rivede l’ex che l’ha sfregiata con l’acido : pm Chiede 15 anni : Udienza a Bologna del processo in Appello (unificati l'aggressione e lo stalking), che vede coinvolta la 29enne riminese sfregiata con l'acido e l'imputato Edson Tavares. La difesa di quest'ultimo chiede l'assoluzione.Continua a leggere