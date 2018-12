Champions | Inter-Psv 1-1 e pari Tottenham | nerazzurri fuori

Inter e Napoli salutano la Champions : Inter-PSV 1-1 Svanisce il sogno Champions per l'Inter che si risveglia in Europa League. Non basta il gol di Icardi in rimonta e non basta nemmeno il favore del Barcellona, che ferma il Tottenham: i ...

Inter - dramma a San Siro : soltanto pari con il Psv - addio Champions League : Un disastro a San Siro. L'Inter pareggia 1-1 col Psv e butta via la qualificazione agli ottavi di Champions League. Lo stesso punteggio a Barcellona promuove infatti il Tottenham. La squadra di ...

Champions League – Inter eliminata - l’amarezza di Spalletti : “ci siamo innervositi! Tottenham? La UEFA mi aveva chiesto se mostrare il risultato sul tabellone” : Spalletti commenta il deludente pareggio dell’Inter di questa sera col PSV, che non ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League Un pareggio deludente, che vale la retrocessione in Europa League per l’Inter di Spalletti. I nerazzurri non sono riusciti ad imporsi sul PSV, riuscendo ad ottenere solo un pareggio, che non è bastato per staccare il pass per gli ottavi di finale di ...

Champions League - Inter-Psv 1-1 : nerazzurri eliminati : All.: Van Bommel 6 Arbitro: Zwayer, Germania, Marcatori: 13' Lozano, P,, 28' st Icardi, I, Ammoniti: Zoet, Bergwijn, Sadilek, Dumfries , P,; Brozovic, Politano, Skriniar , I, Espulsi: - LA CRONACA ...

Champions League - Barcellona-Tottenham 1-1 - Lucas Moura spezza i sogni dell'Inter : Al Camp Nou si materializzano gli incubi dei tifosi interisti, che temevano un Barcellona con il freno a mano tirato a causa della qualificazione già assicurata. Dopo un gran primo tempo, i blaugrana ...

Champions League : Inter e Napoli sono fuori : Non basta il pareggio 1-1 ai nerazzurri contro il PSV Eindhoven mentre i partenopei perdono 1-o in casa del Liverpool -

Inter-PSV Eindhoven 1-1 - Champions League : nerazzurri eliminati - addio qualificazione agli ottavi. Non basta Icardi : L’Inter deve dire addio al sogno di qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019: i nerazzurri affrontavano il PSV Eindhoven a San Siro e dovevano ottenere un risultato migliore di quello del Tottenham a Barcellona per passare il turno. Gli inglesi pareggiano per 1-1 contro i blaugrana, i ragazzi di Luciano Spalletti non vanno oltre il pareggio casalingo contro gli olandesi (1-1) e dunque addio sogni di gloria: terzo ...

Napoli e Inter sono fuori dalla Champions League : Il Napoli e l'Inter sono fuori dalla Champions. La squadra di Ancelotti ha perso ad Anfield in casa del Liverpool. Decide un gol di Salah nel primo tempo. fuori anche l'Inter, che pareggia con il Psv Eindoven dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo. Il gol di Icardi illude i neroazzurri che però escono dalla competizione per il pareggio tra Tottenham e Barcellona, che penalizzano la squadra di Spalletti per ...

Champions League - la situazione del girone dell’Inter dopo la 6ª giornata : qualificate - risultati e classifica : Il Tottenham lotta e sorride, all’Inter non basta il pareggio: qualificate, risultati e classifica del girone B dopo la sesta giornata Una serata di grande spettacolo: tante le squadre in campo questa sera per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. Se, da una parte, alcuni team hanno giocato con la consapevolezza di essere già matematicamente qualificate per gli ottavi di finale della competizione europea, altri ...

Inter e Napoli sono state eliminate dalla Champions League : Inter e Napoli sono state eliminate dalla Champions League. L’Inter ha pareggiato 1-1 col PSV Eindhoven ed è arrivato terzo nel suo girone dietro a Barcellona e Tottenham. Il Napoli ha perso 1-0 in casa del Liverpool, concludendo al terzo posto

Champions - eliminate Napoli e Inter : 23.00 Nottata di streghe per Napoli e Inter. Entrambe lasciano la Champions League e retrocedono in Europa League. Il Napoli cade ad Anfield 1-0. Gol partita per il Liverpool di Salah al 34'. Un risultato che, unito al successo del Psg a Belgrado, relega al terzo posto i partenopei.Stessa posizione dell'Inter, che non è riuscita a superare a San Siro il fanalino di coda Psv. Pari 1-1 con vantaggio olandese di Lozano (13') e gol di Icardi ...

VIDEO Gol Icardi - Inter-PSV Eindhoven 1-1 : colpo di testa del capitano - i nerazzurri vogliono gli ottavi di Champions League! : Un gol che riapre le speranze, quando tutto sembrava perso: al 72′ a San Siro si accende la luce ed esplode il pubblico. Chi se non il capitano Mauro Icardi? L’argentino spizza di testa un fantastico cross di Politano e mette a segno la rete del momentaneo 1-1 dell’Inter con il PSV Eindhoven nel match che potrebbe far volare i nerazzurri agli ottavi di finale. Inter-PSV Eindhoven 1-1 (Mauro Icardi 72′) Gol del Inter, lo ...

Champions League – Icardi regala una speranza all’Inter : il gol di Maurito contro il PSV [VIDEO] : Mauro Icardi spiazza Zoet: è dell’attaccante argentino la rete che sblocca il match e porta in parità la sfida di Champions tra Inter e PSV L’Inter e tutti i suoi tifosi hanno vissuto 60 minuti di agonia: il tempo trascorso dalla rete di Lozano, che ha portato in vantaggio il PSV al San Siro dopo 13 minuti di gioco dell’ultima partita della fase a gironi di Champions League fino alla rete del pareggio dell’Inter è ...

[LIVE] Champions League - Inter - Psv 0-1 Lozano porta avanti gli ospiti [LIVE] : La Cronaca Live Le Formazioni: Inter , 4-3-3, : Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Candreva, Brozovic, Borja Valero; Politano, Perisic; Icardi. All. Spalletti. PSV Eindhoven , 4-3-3, ...