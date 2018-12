Alex Zanardi sarà al via della 24 Ore di Daytona | “Per me è una grande occasione e la

oasport

(Di martedì 11 dicembre 2018) Il 26 gennaio è la data da circoletto rosso per. Il 52enne nativo di Bologna, diventato ormai un’icona per lo sport italiano e mondiale grazie alle sue imprese paralimpiche, torna al suo vero amore: le auto da corsa. E così la sfida è quella24 Ore didove il nostro portacolori si esibirà con una BMW M8 GTE, opportunamente modificata per consentirgli di usare al meglio i comandipropria vettura, essendo lui privo delle gambe, in conseguenza del bruttissimo incidente sul circuito del Lausitzring nel 2001.“Per me è una. E mi sento fortunato. Ho sempre vissuto le corse come passione e questo vale ancora di più adesso. Non è una sfida, conta il piacere di esserci. Poi, visto che macchina e compagni sono vincenti, perchè non sognare un bel risultato?“, le prime parole del bolognese, intervistato dalla Gazzetta dello ...