Pallavolo – L’Azimut Modena in Puglia per quattro giorni di preparazione

(Di martedì 18 settembre 2018)diine tre allenamenti congiunti in settimana per Azimut Leo Shoescon Taviano, Casarano e Monza. Denys Kaliberda aggregato al gruppo Sarà una settimana intensa per la Azimut Leo Shoesguidata dall’Assistant Coach Luca Cantagalli. La squadra è partita questa mattina in aereo da Bologna per Bari e da oggi a venerdì proseguirà lainpresso il Palazzo dello sport di Casarano. Alla compagine si è aggregato Denys Keliberda, di ritorno dalle amichevoli con la nazionale tedesca. In settimana sono previsti tre allenamenti congiunti: due a Casarano con Taviano (serie A2) e Leo Shoes Casarano (serie B) ed uno sabato al PalaPanini con Vero Volley Monza (inizio previsto alle 17).L'articolo– L’AzimutinperdiSPORTFAIR.