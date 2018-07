Jeff Bezos è l' uomo più ricco della storia moderna | il creatore di Amazon vale 150

Amazon - Jeff Bezos è l'uomo più ricco degli ultimi 40 anni : Ad oggi il patrimonio del 54enne patron del 'negozio del mondo' di aggira sui 150 miliardi di dollari, circa 55 in più di Bill Gates, il secondo più ricco al mondo. Ma oltre al titolo per il 2018, di ...

Jeff Bezos supera Bill Gates e diventa l’uomo più ricco al mondo : Bill Gates, il fondatore di Microsoft, è stato sempre famoso anche per i non appassionati del mondo informatico in quanto uomo più ricco al mondo – almeno fino a poco tempo fa. Secondo l’ultima classifica ufficiale stilata dal Bloomberg, in base al patrimonio posseduto, Bill Gates non è più al primo posto essendo stato superato da Jeff Bezos, CEO di Amazon, che ha raggiunto 144 miliardi di dollari contro i “soli” 92 del ...