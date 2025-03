Oasport.it - LIVE Musetti-Auger Aliassime 3-2, ATP Miami 2025 in DIRETTA: inizio di match equilibrato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Grande rovescio incrociato di Lorenzo, non si alza la palla di.40-A Contropiede di dritto largo, palla break.40-40 Grandissimo scambio, sembrava esser fatta permasi è difeso ottimamente. Non è bastato però. A segno il canadese con il passante di dritto.40-30 Servizio, dritto e smash. Bravo Lorenzo.30-30 Altra prima vincente, stavolta da sinistra.15-30 Prima vincente che pizzica la riga.0-30 Gran dritto lungolinea diche non lascia scampo a Lorenzo.0-15 Doppio fallo per.3-3 Tiene il serviziocon una serie di servizi vincenti. Chiude il game con un altro servizio vincente, stavolta da sinistra.A-40 Stavolta para bene con la volée, non basta il buon rovescio in recupero di