Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakkari 3-6, 7-5, 4-5, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra annulla un match point

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Gioco: si ferma in rete la risposta di.A-40 Grande difesa delche costringe l’avversaria a giocare in contro-balzo e a commettere un errore.40-40 Scambio durissimo in cui l’italiana non ha avuto paura di spingere. La prima a sbagliare èche colpisce male un dritto40-Asbaglia il dritto sul back giocato dache sale a.40-40 Doppio fallo, il secondo di questo game per.A-40 Servizio e dritto per.40-40 Scappa in lunghezza il dritto dal centro di.A-40 L’italiana rimedia immediatamente con un’ottima prima40-40 Doppio fallo, il quinto della partita per.40-30 Rimane lunga la palla corta diche invita a nozze la greca.40-15 Grande risposta diche non trova il campo con il contropiede giocato in open.