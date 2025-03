Ilgiorno.it - Libro sulla disabilità presentato all’Unitre

mercoledì, nella sede dell’Unitre di Lodi il“Andiamo con calma“, che racconta la storia di Giovanni Galaffu, persona affetta da trisomia 21 che è riuscita, negli anni in cui levenivano considerate come un impedimento, a raggiungere indipendenza, anche nel mondo del lavoro. La sorella Cecilia ha voluto ricordare Giovanni neltrascrivendo alcune sue memorie. "Mio fratello scriveva spesso di sé o di ciò che gli accadeva – ha raccontato Cecilia –. Cercava il conforto nelle parole. “Sei un uomo“, “devi essere autonomo“, “hai la testa“, “puoi farlo da solo“, scriveva". Giovanni è morto nel giugno scorso, a 64 anni e dopo averne trascorsi più di 30 a lavorare come addetto al servizio poste in una multinazionale. La storia ha commosso i presenti.