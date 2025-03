Biccy.it - Crociata delle fan di Zeudi contro il GF: chiesto intervento di un’organizzazione per i diritti umani

La situazione fandom del Grande Fratello è decisamente fuorillo, non solo perché dopano i televoti, ma perché un fanclub in particolare si sta macchiando di atteggiamenti che definire paurosi è quasi riduttivo. Da settimane ormai è impossibile muovere mezza critica educata nei confronti diDi Palma in quanto personaggio di un reality, senza poi ritrovarsi minacce di morte, istigazioni a togliersi la vita e anche segnalazioni di massa per chiudere i profili. E proprio alcune di queste fan in queste ore hanno dato vita ad unail Grande Fratello accusando il programma e alcuni concorrenti di cose molto gravi.Centinaia di ragazze (moltequali straniere) fan-atiche distanno chiedendo a gran voce l’di Glaad (organizzazione no-profit per ie di attivismo LGBT, finalizzata nel promuovere e garantire un’accurata rappresentazionepersone LGBTQ+, allo scopo di eliminare l’omofobia e la discriminazione basata sull’identità di genere e l’orientamento sessuale).