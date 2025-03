Biccy.it - Selvaggia Lucarelli su Corona-Fedez: “Ora sono veramente inca!”

Leggi su Biccy.it

nella giornata di ieri avrebbe ottenuto dal questore di Milano un ammonimento nei confronti di Fabrizioper “atti persecutori”. Una richiesta che è stata fatta, più volte, anche da, ma il questore di Milano non gliel’avrebbe mai concessa. E questo ha fatto molto arrabbiare la giornalista che con Fabrizioha più di una querela in corso.“Come scrivo oggi su Il Fatto Quotidiano, quello che è successo a teatro con la mia sagoma era ampiamente annunciato” – ha scrittosu Instagram – “La mia prima denuncia contro il soggetto risale a gennaio 2024, e da allora neseguite altre sei, nell’indifferenza totale della Procura. Ad oggi, non è stata nemmeno conclusa un’indagine.sempre rimasta in silenzio, subendo insulti, offese, minacce rivolte anche a mio figlio e al mio fidanzato, oltre che, in modo velato, a mio fratello.