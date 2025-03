Spazionapoli.it - Napoli, un dato positivo da cui ripartire: perché Conte può sorridere

Leggi su Spazionapoli.it

Ilpotràda undopo la sosta: ecco su cosapuòe continuare a lavorare per il finale di stagione Il pareggio per 0-0 contro il Venezia ha fatto storcere il naso ai tifosi del, consapevoli che la squadra avesse gettato al vento una grande occasione per rimanere agganciati al treno Inter e staccare l’Atalanta, poi sconfitta in serata dai nerazzurri nello scontro diretto. L’ennesimo pareggio, invece, il quinto in sette gare, ha fatto allontanare la squadra di Inzaghi di 3 punti.Un divario che sarà difficile da colmare, specie se ilnon tornerà ad avere la continuità necessaria per vincere il campionato. Di questo passo, anche con un impegno a settimana, lo scudetto andrà all’Inter, più brava nel capitalizzare le occasioni avute. La sosta dovrà ricaricare la mente dei calciatori azzurri, anche se 12 di questi sono stati convocati con le rispettive nazionali.