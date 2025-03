Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: è l’ora della verità, alle 6:00 le qualifiche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.33 Le attenzioni saranno poi focalizzate non solo su Lewis Hamilton, alla prima qualifica con la tutaFerrari, ma anche su Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilotaMercedes dopo un venerdì complicato, ha dato ottimi segnali in FP3, chiudendo al quinto posto.5:30 Si sta avvicinando il momento. Dopo una FP3 nel segno dell’equilibrio, adesso i piloti usciranno allo scoperto. Difficile capire chi la spunterà. La McLaren, favorita sulle altre, al momento sta facendo i conti con un Lando Norris impreciso, specie durante i giri lanciati. Leclerc, competivivo, accusa dei problemi di bilanciamento. Da capire il valore delle due Mercedes e, soprattutto, di Max Verstappen.5:27 Ben ritrovati, Amici di OA Sport! Mancano poco più di trenta minuti all’inizio delle