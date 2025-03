Lanazione.it - Crolla un tratto di mura urbiche. Due famiglie evacuate e tre edifici dichiarati inagibili

Leggi su Lanazione.it

undelle. Le conseguenze potevano essere ben diverse, ma fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata. Nel tardo pomeriggio di giovedì èto undelledi Vallo di Nera, ma la buona sorte ha voluto che proprio in quel momento non passassero pedoni e non sono state danneggiate neanche auto in transito o in sosta. Chi era in casa ha avvertito un forte boato perché lein pochi secondi sono sprofondate nella strada sottostante, quella che sale al borgo e che conduce al parcheggio. I residenti sono subito scesi in strada per capire cosa fosse accaduto ed è scattato l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, gli addetti della Protezione Civile e della Provincia di Perugia, ma anche i carabinieri. Sono scattate le operazioni per la messa in sicurezza dell’area interessata dalla frana, che sono durate fino a tarda notte.