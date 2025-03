Inter-news.it - Atalanta-Inter, la probabile formazione: Inzaghi pensa a un cambio!

Leggi su Inter-news.it

Meno di ventiquattrore all’importante scontro diretto. Nelladipotrebbe esserci undeciso da Simone.GRANDE ATTESA – Tanta tensione ma anche tanto entusiasmo in vista didi domani sera. La posta in palio è alta per entrambe le squadre, che vogliono assolutamente conquistare una vittoria che direbbe tanto sulla corsa scudetto. La Dea non batte i nerazzurri di Simoneda ben sette partite ed anche per questo i tifosi bergamaschi hanno iniziato a caricare la squadra di Giampiero Gasperini già dal pomeriggio della vigilia. In un clima così rovente, l’allenatore piacentino non può che scegliere di presentarsi al Gewiss Stadium con l’artiglieria pesante. Ladidi, infatti, è praticamente la migliore possibile e già scritta da giorni.