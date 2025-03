Liberoquotidiano.it - La Ferrari? Parte in seconda fila, la McLaren fa impressione: ecco le nostre previsioni

Dopo i fiumi di parole, le, i pronostici e i test, ora spazio ai fatti. Ovvero alle monoposto che daranno il via, in questo weekend, al 76esimo mondiale di Formula 1. Team, macchine e piloti sono già a Melbourne, sede del primo gran premio stagionale (in tutto sono 24). Da domani si gira e tutto si potrà vedere su Sky (la gara domenica alle 6). Come sono arrivati i dieci team in ballo per i due titoli, piloti e costruttori? Lo valutiamo nella nostra personalissima griglia dinza con valutazioni, pregi e difetti anche dei 20 cavalieri del rischio al via.-Mercedes MC L39 voto 9. Impressionante il passo gara mostrato durante i test sulla pista del Sakhir e ancor più sorprendente le dichiarazioni dei team rivali. Helmut Marko ha detto chiaramente che le monoposto di Woking vanno fortissimo, Toto Wolff ha aggiunto “sembrano di un altro pianeta”.