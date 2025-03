Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Vincenzo Luzi: "Un acuto investigatore nelle inchieste storiche. Rispettava gli indagati"

Le, la sua curiosità, la disponibilità nel rispetto del suo ruolo e del ruolo degli altri. Il magistrato, simbolo della tangentopoli marchigiana, lascia un vuoto grande nella giurisdizione di Ancona e non solo. La notizia della sua morte, avvenuta lunedì pomeriggio, all’età di 81 anni, ha portato in molti a stringersi al cordoglio dei familiari e a ricordare un collega e un amico che nel suo lavoro ha lasciato il segno e un modo di fare che oggi si scontrerebbe con le riforme sulla giustizia in atto. Tra i magistrati che hanno lavorato fianco a fianco con l’ex procuratorec’è il sostituto procuratore Paolo Gubinelli., Gubinelli e l’attuale procuratrice per i minorenni delle Marche Cristina Tedeschini hanno fatto parte del pool dei pm che negli anni ‘90 affrontarono una dellepiù importanti della storia giudiziaria del capoluogo dorico, con la sezione marchigiana di Mani Pulite, quella dell’imprenditore ed ex patron dell’Ancona Calcio Edoardo Longarini a cui era stato affidato il piano di ricostruzione della città.