Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo di Don Celso Giardinà: "E’ stato un sacerdote e un amico"

Don: oggi, tutti lo ricordano dopo 36 anni. "Non si dimentica una persona, si impara a convivere con la sua assenza", una frase condivisibile dalla gran parte degli allora giovani ragazzi sangiorgesi e fermani che hanno avuto la fortuna di incontrare nella loro vita Don, un, un, che ha speso la propria esistenza a favore degli altri. In questi lunghi anni dalla sua assenza, attraverso varie iniziative come il Premio Don, miglior atleta fermano dell’anno, il premio Plauso alla memoria, la pubblicazione di due libri, l’intitolazione di una via nelle vicinanze del Ricreatorio San Carlo, il suotenuto vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che partecipavano alle sue innumerevoli iniziative, sempre offerte gratuitamente. Un evento su tutti, il famoso Torneo Notturno di Calcio, nel mitico e pericolosissimo campetto, 7 contro 7, che all’epoca costituiva l’evento principale dell’estate fermana.